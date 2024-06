Fauci testifica públicamente en un acalorado debate en el Congreso EEUU sobre los orígenes y controversias de COVID

El Dr. Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas de EE. UU. hasta que dejó el gobierno en 2022, enfrentó el lunes un acalorado interrogatorio de legisladores republicanos sobre los orígenes de la pandemia de COVID-19.

Un subcomité liderado por los republicanos ha pasado más de un año investigando la respuesta de la nación a la pandemia y si la investigación financiada por Estados Unidos en China puede haber jugado algún papel en cómo comenzó. Los demócratas abrieron la audiencia diciendo que la investigación hasta ahora no ha encontrado evidencia de que Fauci haya hecho algo malo mientras perdía una oportunidad importante para prepararse para el próximo brote aterrador.

Fauci, alternativamente una voz confiable durante la pandemia y blanco de ataques partidistas, incluso amenazas de muerte, pasó 14 horas durante dos días en enero siendo interrogado por el panel de la Cámara de Representantes a puerta cerrada. El lunes, lo interrogaron nuevamente, en público y ante las cámaras, por primera vez desde que puso fin a más de cinco décadas de servicio al gobierno.

Esta vez se enfrentó a una nueva serie de preguntas sobre la credibilidad de su antigua agencia, los Institutos Nacionales de Salud. El mes pasado, el panel de la Cámara de Representantes reveló correos electrónicos de un colega de los NIH sobre formas de evadir las leyes de registros públicos, incluso no discutir temas controvertidos en el correo electrónico del gobierno.

El problema principal: muchos científicos creen que lo más probable es que el virus haya surgido en la naturaleza y haya saltado de los animales a las personas, probablemente en un mercado de vida silvestre en Wuhan, la ciudad donde comenzó el brote. No hay nueva información científica que respalde que el virus podría haberse filtrado de un laboratorio. Un análisis de inteligencia de Estados Unidos dice que no hay pruebas suficientes para probar de ninguna manera, y una investigación reciente de The Associated Press encontró que el gobierno chino congeló los esfuerzos críticos para rastrear la fuente del virus en las primeras semanas del brote.

Fauci ha dicho públicamente durante mucho tiempo que estaba abierto a ambas teorías, pero que hay más evidencia que respalda los orígenes naturales del COVID-19, la forma en que otros virus mortales, incluidos los primos del coronavirus, el SARS y el MERS, saltaron a las personas.

"He declarado en repetidas ocasiones que tengo una mente completamente abierta a cualquiera de las dos posibilidades y que si hay pruebas definitivas disponibles para validar o refutar cualquiera de las teorías, las aceptaré de inmediato", dijo en una declaración de apertura de la audiencia del lunes.

Los republicanos también han acusado a Fauci de mentirle al Congreso cuando negó en mayo de 2022 que su agencia financiara la investigación de "ganancia de función" -la práctica de mejorar un virus en un laboratorio para estudiar su posible impacto en el mundo real- en un laboratorio de Wuhan.

Durante años, los NIH otorgaron subvenciones a una organización sin fines de lucro de Nueva York llamada EcoHealth Alliance que utilizó parte de los fondos para trabajar con un laboratorio chino que estudiaba los coronavirus comúnmente portados por los murciélagos. El mes pasado, el gobierno suspendió los fondos federales a EcoHealth Alliance, y propuso prohibirle la financiación futura, citando su incapacidad para monitorear adecuadamente algunos de esos experimentos.

La definición de "ganancia de función" abarca tanto la investigación general como los experimentos especialmente arriesgados para "mejorar" la capacidad de los patógenos potencialmente pandémicos para propagarse o causar enfermedades graves en los seres humanos. En las transcripciones de las entrevistas de enero de Fauci con el panel de la Cámara de Representantes, enfatizó que estaba usando la definición de experimento arriesgado.

"Sería molecularmente imposible" que los virus de murciélagos estudiados con fondos de EcoHealth se convirtieran en el virus que causó la pandemia, reiteró en la declaración de apertura del lunes.

En cuanto a ocultar registros públicos, Fauci dijo en los comentarios de apertura que "hasta donde yo sé, nunca he llevado a cabo asuntos oficiales a través de mi correo electrónico personal".

Fauci se convirtió en un nombre familiar en la pandemia, primero bajo el presidente Donald Trump y luego como asesor principal del presidente Joe Biden, tratando de explicar los últimos consejos de salud pública a un público asustado, incluso cuando los científicos luchaban por aprender sobre el nuevo virus. La investigación de la agencia que dirigió durante 38 años, el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de los NIH, condujo a vacunas que permitieron el regreso a la normalidad.

El panel de la Cámara de Representantes también lo interrogó sobre la ciencia detrás de algunos consejos controvertidos, incluido el distanciamiento social.