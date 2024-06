Bob Menéndez impidió desmantelar monopolio sobre carne importada a EE.UU.

Un ex alto funcionario agrícola de Estados Unidos calificó el viernes al senador Bob Menéndez como un villano en su juicio por soborno, diciendo que trató de evitar que interrumpiera un monopolio inusual y repentino que se desarrolló hace cinco años sobre la certificación de la carne exportada a Egipto.

Un jurado de un tribunal federal de Manhattan escuchó al funcionario, Ted McKinney, relatar una breve llamada telefónica que recibió del demócrata en 2019, poco después de que al empresario de Nueva Jersey Wael Hana se le otorgara el derecho exclusivo de certificar que la carne exportada a Egipto desde Estados Unidos cumplía con los requisitos dietéticos islámicos.

El monopolio que recibió la empresa de Hana obligó a salir a varias otras empresas que habían estado certificando la carne de res y el hígado exportados a Egipto y se produjo en un lapso de varios días en mayo de 2019, una transición rápida que parecía "muy, muy inusual", dijo McKinney.

"Inmediatamente entramos en acción", dijo el exfuncionario, describiendo una serie de acciones cada vez mayores que Estados Unidos tomó para tratar de que los funcionarios egipcios reconsideraran la acción que otorgó un monopolio a una sola empresa que nunca antes había llevado a cabo las certificaciones. Las propuestas, dijo, fueron recibidas con silencio.

En medio del esfuerzo urgente, McKinney calificó la elección de Egipto como una "decisión bastante draconiana" que haría subir los precios en una correspondencia con las autoridades egipcias.

Dijo que Menéndez lo llamó a fines de mayo de 2019 y le dijo que "dejara de interferir con mi electorado".

En pocas palabras, agregó, Menéndez le estaba diciendo que "se retirara".

McKinney dijo que comenzó a explicarle al senador por qué Estados Unidos prefería varias compañías en lugar de una que certificara la carne enviada a Egipto, pero Menéndez lo interrumpió.

"No nos molestemos con eso. Eso no es importante. No vayamos allí", recordó McKinney que Menéndez le dijo mientras trataba de explicarle que un monopolio causaría precios altos y pondría en peligro la participación del 60 por ciento del mercado de carne de res e hígado que Estados Unidos tenía en Egipto.

Describió el tono del senador en la llamada como "serio o tal vez incluso muy serio".

McKinney dijo que sabía que Menéndez ocupaba un puesto poderoso en ese momento como el principal demócrata en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, pero les dijo a los diplomáticos en Egipto y dentro de su departamento que continuaran reuniendo datos sobre por qué Egipto cambió abruptamente sus políticas.

Dijo que les dijo que "siguieran haciendo lo que estaban haciendo y que si había algo de calor que tomar, lo tomaría".

"Pensamos que algo nefasto estaba pasando", dijo.

McKinney dijo que se estaba preparando para ponerse en contacto con el senador por segunda vez para discutir sus preocupaciones cuando se enteró de que el FBI estaba investigando cómo la certificación de la carne en Egipto terminó en manos de una sola empresa.

Dijo que alertó a otros en su departamento y diplomáticos en el extranjero para que renunciaran.

"Ahora está en manos del FBI", dijo McKinney que les dijo.

Lo que probablemente sería un largo interrogatorio de McKinney comenzó el viernes por la noche cuando un abogado de Menéndez dijo que Egipto tenía derecho a elegir qué empresa o empresas manejaban la certificación de la carne exportada de Estados Unidos a Egipto. El abogado destacó que Egipto llegó a la conclusión de que las empresas que habían estado manejando las certificaciones no lo habían hecho correctamente.

Cuando Menéndez salió de la corte el viernes, dijo a los reporteros que prestaran mucha atención al contrainterrogatorio.

"Ya sabes, espera la cruz y encontrarás la verdad", dijo antes de subirse a un automóvil y alejarse.

Hana, quien está siendo juzgado con Menéndez y otro empresario, es uno de los tres empresarios de Nueva Jersey que, según los fiscales, dieron a Menéndez y a su esposa sobornos, incluidos lingotes de oro y decenas de miles de dólares en efectivo entre 2018 y 2022, a cambio de acciones de Menéndez que mejorarían sus intereses comerciales.

Menéndez, de 70 años, y sus coacusados, junto con su esposa, quien está programada para un juicio en julio, se han declarado inocentes de los cargos presentados en su contra a partir del otoño pasado.