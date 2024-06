Agente encubierto del FBI se infiltró en cena de Bob Menéndez y esto fue lo que escuchó

El juicio por soborno contra el senador de Nueva Jersey, Bob Menéndez, sigue tomando forma, y ha entrado a una de las fases más interesantes luego de que este martes, un agente especial del FBI proporcionara al jurado un relato fascinante sobre una noche en Washington, D.C., en 2019, cuando un equipo de vigilancia del Buró Federal de Investigaciones se encontró con Menéndez y su novia en un restaurante de lujo.

El testimonio proporcionó al jurado uno de los segmentos más interesantes en la cuarta semana del juicio, que ha presentado largos períodos en el estrado por parte de agentes del FBI y otros, ya que cientos de piezas de evidencia, desde correos electrónicos hasta grabaciones telefónicas, registros bancarios, lingotes de oro y cientos de miles de dólares en efectivo, fueron mostrados al jurado.

La investigadora, Terrie Williams-Thompson, le dijo al jurado en el juicio por soborno de Menéndez que el equipo estaba siguiendo a otra persona en la mesa de Morton's cuando escuchó a la futura esposa de Menéndez, Nadine Arslanian, preguntar: "¿Qué más puede hacer el amor de mi vida por ti?".

Williams-Thompson testificó que escuchó el comentario mientras estaba sentada a dos brazos de distancia de la mesa mientras posaba con otro investigador del FBI como una pareja casada en una cita. Dijo que filmaron en secreto la mesa de Menéndez mientras ella se esforzaba por escuchar lo que podía e incluso posó para una foto para fotografiar en secreto a los que estaban en la mesa.

El testimonio de William-Thompson sobre la cena en Washington destaca una faceta clave de la acusación contra Menéndez, los tres empresarios y Nadine Menéndez que los llevó por primera vez a la corte federal de Manhattan el otoño pasado para enfrentar cargos penales.

Según la acusación, la cena del 21 de mayo de 2019 incluyó a la pareja Menéndez, el también acusado Wael Hana y un funcionario egipcio no identificado horas después de que se reunieran en la oficina de Menéndez en el Senado en Washington.

Williams-Thompson dijo que la vigilancia que llevó a cabo en el restaurante con otros siete u ocho investigadores fue parte de su trabajo durante los últimos 18 años como especialista en investigación del FBI.

Testificó que ya no sabe quién fue el sujeto de la vigilancia esa noche, más allá de que era "alguien de Nueva York" y no el senador.

Dijo que la líder del equipo, una mujer que se hizo pasar por conductora de Uber, dejó a la pareja de especialistas en investigación frente al restaurante.

En el interior, dijo, Williams-Thompson y su compañero investigador, un hombre, filmaron la otra mesa con la ayuda de una cámara oculta. No reveló exactamente cómo se ocultó, pero dijo que podría estar en un dispositivo ordinario como anteojos, una corbata o un llavero.

Dijo que el volumen de la conversación en la mesa en un área de patio que por lo demás era razonablemente tranquila se hizo más fuerte a medida que se consumía más alcohol.

"Estaban comiendo. Estaban hablando. Se reían. Estaban fumando", dijo Williams-Thompson sobre Menéndez y su compañía.

Hacia el final de la cena, dijo, fue cuando escuchó a la futura esposa del senador preguntar: "¿Qué más puede hacer el amor de mi vida por ti?".

En el contrainterrogatorio, un abogado de Menéndez atacó la credibilidad de Williams-Thompson al recordar la cita, señalando que no la documentó en ninguna parte inmediatamente por escrito, aunque dijo que estaba segura de que notificó a alguien de su equipo. Williams-Thompson dijo que, aparte de las risas, fue todo lo que escuchó de ella esa noche.

Cuando la fiscal federal adjunta Lara Pomerantz le preguntó si le dijo a alguien en el restaurante que estaba con el FBI, respondió: "No señora. Porque no queremos que eso salga a la luz en absoluto. ... No quiero destaparnos".

Cuando se le preguntó si comió mientras estaba allí, Williams-Thompson dijo: "Claro que sí. ¡Y también fue bueno!". El comentario provocó risas en la sala del tribunal.

"Eso es parte de la mezcla", dijo el testigo. "¿Tú comes? Voy a comer".

El juez Sidney H. Stein interrumpió el interrogatorio para decirle: "Espero que el FBI haya pagado por su comida".

"Oh, sí, señor, lo hicieron", respondió ella.