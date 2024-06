Bob Menéndez se comunicó dos veces con ex fiscal general de Nueva Jersey para discutir caso penal

Un ex fiscal general de Nueva Jersey testificó el jueves en el juicio por soborno del senador Bob Menéndez que el demócrata intentó dos veces discutir un caso penal pendiente con él, solicitudes que consideró "bastante sin precedentes".

Gurbir Grewal fue llamado como testigo por los fiscales para respaldar su afirmación de que Menéndez trató de interferir en un caso penal a petición de uno de los tres empresarios de Nueva Jersey que supuestamente le pagaban sobornos, incluidos lingotes de oro, cientos de miles de dólares y un automóvil de lujo.

Menéndez, de 70 años, está siendo juzgado en un tribunal federal de Manhattan junto con dos de los empresarios. Los tres se han declarado inocentes.

Primer contacto con Menéndez

Grewal, ahora jefe de cumplimiento de la Comisión de Bolsa y Valores, recordó que Menéndez se acercó a él por primera vez a principios de 2019, poco después de que asumiera el trabajo como el principal oficial de aplicación de la ley de Nueva Jersey.

Testificó que una prima que era amiga cercana de Menéndez le preguntó si podía pasarle el número de teléfono celular personal de Grewal a Menéndez y él estuvo de acuerdo.

El senador llamó a última hora de la tarde, interrumpiendo una reunión, pero Grewal dijo que salió de la oficina para atender la llamada.

Después de una pequeña charla, Menéndez expresó su preocupación de que algunos investigadores estatales estaban tratando a los hispanos en la industria del transporte por carretera de manera diferente a los trabajadores que no eran hispanos, dijo Grewal.

Grewal dijo que le preguntó a Menéndez si la preocupación surgía de un asunto penal y cuando le dijeron que sí, siguió su política y le ordenó a Menéndez que un abogado defensor se pusiera en contacto con los fiscales o el juez sobre cualquier asunto relevante.

Dijo que la llamada telefónica, de unos 5 a 6 minutos, terminó poco después sin que el senador dijera nada más al respecto.

Grewal dijo que no se lo mencionó a ningún fiscal de su oficina porque no quería que nadie que trabajara en el caso se sintiera presionado o intimidado.

Dijo que quería que tomaran cualquier decisión sobre sus casos "libre de cualquier cosa del exterior".

Una segunda llamada

De acuerdo con lo testificado por Grewal, Menéndez, en su segundo contacto en septiembre, solicitó una reunión en su oficina de Newark, Nueva Jersey, y Grewal fue, trayendo consigo a otro alto funcionario, su fiscal general adjunto.

Grewal dijo que pensaba que el senador quería hablar sobre las políticas de su oficina, pero Menéndez volvió a plantear su queja sobre el trato a los hispanos después de parecer sorprendido de que trajera a alguien con él, lo que Grewal dijo que solía hacer cuando se reunía con los legisladores.

El ex fiscal general dijo que le preguntó si su denuncia se refería nuevamente al caso penal al que había hecho referencia en la llamada telefónica a principios de año y Menéndez dijo que sí. Grewal dijo que repitió su instrucción anterior de que los abogados defensores se ocuparan de cualquier problema con el juez o los fiscales que manejan el caso.

"La impresión que tuve fue que no le gustaba cómo se estaba manejando el asunto, pero no dijo cómo debería manejarse", testificó Grewal.

Grewal dijo que la conversación terminó poco después de que le dijera a Menéndez: "No puedo hablar contigo sobre esto".

Después de salir de la reunión, él y el fiscal general adjunto que lo acompañaba estaban parados junto al auto que se los llevaría cuando su colega dijo: "Vaya, eso fue asqueroso", recordó Grewal.

Preguntas de la defensa

En el contrainterrogatorio, el abogado defensor de Menéndez, Avi Weitzman, obtuvo de Grewal que el senador fue "extremadamente educado y respetuoso en todas nuestras interacciones".

Cuando Weitzman le preguntó si Menéndez le pidió que investigara el asunto o amenazó con "llevarlo ante el Congreso", Grewal se rio entre dientes y dijo que no hubo tal conversación.

"No tenía miedo de las represalias", dijo Grewal, y agregó que Menéndez "simplemente siguió adelante" con una pequeña charla cuando el fiscal general cerró la investigación. "No me presionó".

Aun así, Grewal dijo que el hecho de que un legislador se pusiera en contacto con un caso penal en curso en particular era "bastante inédito en mi experiencia".

Weitzman le dijo a Grewal que un legislador estatal y el jefe de gabinete del gobernador habían tratado de hablar sobre un caso mientras él era fiscal general.

Al salir de la corte el jueves, Menéndez le dijo a un reportero en español: "Defender los derechos humanos no es un delito".

Testimonio relacionado con el dominicano José Uribe

La acusación formulada por los fiscales señala que en 2019 los empresarios José Uribe, de origen dominicano, y Wael Hana, de origen egipcio, se ofrecieron ayudar a comprar un nuevo Mercedes-Benz C-300 para Menéndez y su esposa Nadine a cambio de que el senador demócrata interfiriera en un proceso penal por fraude de seguros iniciado por la Oficial del Fiscal de Nueva Jersey (NJAG) contra un asociado de Uribe y una investigación relacionada que involucraba al empleado de un empresario dominicano.

En el documento acusatorio, los fiscales aseguran que después de varias sesiones informativa sobre el caso con Nadine, Uribe y Hana, y a cambio de la promesa del carro de lujo, "Menéndez se comunicó con un fiscal estatal de alto rango en la oficina de la NJAG quien supervisó el procesamiento y la investigación al menos dos veces".

Estas interacciones tenían la intención de "presionar al oficial para que resolviera el proceso más favorablemente al acusado", según los fiscales, que agregan en la acusación que el oficial no accedió y consideró inapropiadas las acciones de Menéndez.

El caso finalmente se resolvió con una declaración que no permitía cárcel y la investigación nunca resultó en cargos contra el empleado de Uribe, resaltan los fiscales.

Uribe es el único de los cinco acusado que se ha declarado culpable de los cargos en su contra y aceptó colaborar con los fiscales como parte del acuerdo de culpabilidad.

