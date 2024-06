Marinero dominicano sirve con el Escuadrón de Patrulla de la Marina de los EE. UU.

El suboficial de tercera clase Antonio Pérez Luna, un marinero de Santiago, República Dominicana, sirve a la Marina de los EE. UU. asignado al Escuadrón de Patrulla y Reconocimiento (VP) 16.

Pérez Luna se graduó de la Escuela Secundaria La Esperanza en 2009, las habilidades y valores necesarios para tener éxito en la Marina son similares a los que se encuentran en Santiago.

"Mi ciudad natal me enseñó a ser respetuoso", dijo Pérez Luna. "También me enseñaron a llegar a tiempo cuando te necesitan".

Pérez Luna ingresó a la Marina hace dos años. Hoy, Pérez Luna se desempeña como artillero de aviación.

"Me uní a la Marina para tener una carrera, quería cuidar de mi familia", dijo Pérez Luna.

Los miembros del VP 16 vuelan y mantienen el avión marítimo multimisión P-8A Poseidon de la Marina de los EE. UU. diseñado para asegurar el futuro de la Armada del país en capacidad de patrulla marítima de largo alcance, el P-8A ha transformado la forma en que la fuerza de reconocimiento y patrulla marítima de la Armada entrenará, operará y desplegará, según funcionarios de la Armada. Aviones P-8A en todo el mundo para monitorear los océanos del mundo donde sean necesarios.

Dado que el 90% del comercio mundial viaja por mar y el acceso a Internet depende de la seguridad de los cables submarinos de fibra óptica, los funcionarios de la Marina continúan enfatizando que la prosperidad de los Estados Unidos está directamente relacionada con el reclutamiento y la retención de personas talentosas de América.

"Nos ganaremos y reforzaremos la confianza del pueblo estadounidense todos los días", dijo la almirante Lisa Franchetti, jefa de Operaciones Navales. "Juntos entregaremos la Armada que la nación necesita".

Pérez Luna tiene muchas oportunidades para obtener logros durante el servicio militar.

"Mi logro más orgulloso en la Marina es llegar al rango de suboficial de tercera clase", dijo Pérez Luna. "Ahora estoy aprendiendo cómo entrenar a la próxima generación de marineros", sirve a una Marina que opera muy lejos, en todo el mundo y las 24 horas del día, promoviendo la prosperidad y la seguridad de la nación.

"Servir en la Marina significa todo para mí", dijo Pérez Luna. "Quería enorgullecer a mi familia y mostrárselo. No importa de dónde vengas, puedes ser la persona que tu familia quería que fueras".

Pérez Luna está agradecido de los demás por ayudar a hacer posible una carrera en la Marina.

"Me gustaría agradecer a mi familia", dijo Pérez Luna. " Siempre me han apoyado. También me gustaría agradecer a los marineros con los que he trabajado en la Armada. Mis hermanos y hermanas de armas me han ayudado a llegar a este punto de mi carrera".

"Mi objetivo es avanzar al siguiente rango y estar en una posición de liderazgo, quiero enseñar a otros el conocimiento que tengo, aprendí para que algún día puedan llegar a la misma posición en la que yo estoy", sostuvo Pérez Luna.