El veredicto del próximo juicio antimonopolio a Google no lo dictará un jurado sino una jueza

Una jueza, en lugar de un jurado, decidirá si Google violó las leyes federales al construir un monopolio sobre la tecnología que impulsa la publicidad en línea.

La decisión del viernes por parte de la jueza del distrito de Estados Unidos, Leonie Brinkema, fue una derrota para el Departamento de Justicia, que buscaba un juicio por jurado cuando presentó el caso el año pasado en el tribunal federal en Alexandria, Virginia.

Pero el derecho del gobierno a un juicio con jurado se basaba en granjue medida en el hecho de que solicitaba una indemnización por daños y perjuicios para compensar a las agencias federales que compraban anuncios en línea y alegaban que se les había cobrado de más como resultado de la conducta anticompetitiva de Google. Sin embargo, el valor en dólares asociado a esas reclamaciones era relativamente pequeño —menos de 750,000 dólares— y mucho menos significativo que otros resarcimientos solicitados por el gobierno, que podrían incluir obligar a Google a vender partes de su tecnología publicitaria.

Como resultado, Google el mes pasado tomó la medida extraordinaria de escribir un cheque al gobierno por más de 2 millones de dólares: los 750,000 dólares en daños reclamados por el gobierno multiplicados por tres porque los casos antimonopolio permiten daños triplicados.

Google, con sede en Mountain View, California, argumentó que escribir el cheque dejaba sin efecto cualquier reclamación de daños monetarios del gobierno y eliminaba la necesidad de un juicio por jurado.

En una audiencia el viernes en Alexandria, los abogados del Departamento de Justicia argumentaron que el cheque escrito por Google era insuficiente para anular la reclamación de daños, lo que provocó una discusión técnica sobre cómo los expertos intentarían cuantificar los daños.

Brinkema falló a favor de Google. Dijo que la cantidad del cheque de Google cubría el monto más alto que el gobierno había buscado en sus presentaciones iniciales. Comparó la recepción del dinero, que se pagó incondicionalmente al gobierno independientemente de si el gigante tecnológico prevalecía en sus argumentos para eliminar un juicio por jurado, como equivalente a "recibir una carretilla de efectivo".

Google dijo en un comunicado emitido después de la audiencia del viernes que está "contento de que la corte haya dictaminado que este caso será juzgado por una jueza. Como hemos dicho, este caso es un intento sin mérito de elegir ganadores y perdedores en una industria altamente competitiva que ha contribuido a un crecimiento económico abrumador para empresas de todos los tamaños".

En sus documentos judiciales, Google también argumentó que el derecho constitucional a un juicio por jurado no se aplica a una demanda civil presentada por el gobierno. El gobierno no estuvo de acuerdo con esa afirmación pero dijo que no buscaría una decisión de la jueza sobre esa cuestión constitucional.

El juicio antimonopolio en Virginia es independiente de un caso en el Distrito de Columbia que alega que el motor de búsqueda de Google es un monopolio ilegal. Un juez allí ha escuchado los argumentos finales en ese caso pero aún no ha emitido un veredicto.