En grabación secreta, juez Alito cuestiona la posibilidad de una reconciliación política en EE.UU.

El juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, Samuel Alito, cuestionó si puede haber una reconciliación entre la derecha y la izquierda en el país, en una grabación difundida en redes sociales. En el audio, también se le escucha al magistrado decir estar de acuerdo con una mujer que dice que Estados Unidos debería regresar a "un estado de religiosidad".

El audio fue colocado en la red social X el lunes por Lauren Windsor, una cineasta de tendencia liberal. Dijo que hizo la grabación al asistir a la cena anual de la Sociedad Histórica de la Corte Suprema la semana pasada.

"Un bando u otro va a ganar", dice Alito en la grabación. "Hay una manera de trabajar, una manera de vivir juntos en paz, pero es difícil, sabes, porque hay discrepancias sobre temas fundamentales sobre los cuales no se puede ceder".

Windsor entonces le dice a Alito: "Creo que la solución realmente es ganar el argumento moral. Es decir, los que en este país creen en Dios tienen que seguir luchando a favor de eso, de regresar a este país a un estado de religiosidad".

"Estoy de acuerdo contigo", le responde Alito.

Windsor también habló con el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, quien rechazó un argumento similar. Cuando Windsor sugirió que la corte debe guiar a la nación por una senda "cristiana", Roberts respondió: "No sé si eso es verdad".

El máximo tribunal declinó hacer comentarios.

Alito ha rechazado llamados de recusarse en casos relacionados con el expresidente Donald Trump o con los acusados por el asalto al Capitolio, luego de reportes de prensa sobre banderas controvertidas que fueron izadas en sus viviendas.

En cartas al Congreso, Alito dijo que su esposa, Martha-Ann, fue la que mandó a izar una bandera estadounidense invertida en su vivienda en 2021 y la bandera de pino "Apelación al Cielo" en su casa de playa en Nueva Jersey el año pasado. Ambas banderas se asemejan a las portadas por quienes asaltaron el Capitolio el 6 de enero de 2021 y repetían las aseveraciones falsas de Trump de que hubo fraude electoral.

Martha-Ann Alito habló con Windsor sobre las banderas en otra grabación hecha en la cena, según la versión editada del audio colocado online. Dijo que quería izar una bandera religiosa porque "voy a tener que ver la bandera del orgullo gay al otro lado de la laguna todo el mes próximo", en aparente referencia a las celebraciones LGBTQ+ durante junio, que es el mes del orgullo gay.

Su esposo le pidió no hacerlo, dijo la señora Alito a Windsor. "Me dijo, ´Oh, por favor, no subas una bandera´".