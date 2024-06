Biden vuelve a Europa para hablar del apoyo a Ucrania, migración y otros temas en la cumbre del G7

El presidente estadounidense, Joe Biden, viajaba a Italia el miércoles para la cumbre de las principales democracias del mundo, con la urgencia de lograr grandes cosas, incluida la conversión de los activos rusos congelados en miles de millones de dólares para ayudar a Ucrania en la guerra contra Rusia.

La cumbre del Grupo de los Siete de este año se produce tres años después de que Biden declarara, en su primera participación en dicha reunión, que Estados Unidos estaba de vuelta como líder mundial tras las perturbaciones en las alianzas occidentales que se produjeron en el mandato del expresidente Donald Trump. Ahora, es posible que esta sea la última cumbre del G7 para Biden y otros líderes del bloque, lo que dependerá de los resultados de las elecciones de este año.

Biden y sus homólogos de Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Japón utilizarán la cumbre para analizar los cambios relacionados con la propagación de la inteligencia artificial, la migración, el resurgimiento militar de Rusia y el poderío económico de China, entre otros temas. El papa Francisco, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, y el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, participarán en la reunión en el centro turístico Borgo Egnazia de Puglia, una región en el sur de Italia.

La reunión, que inicia el jueves, se realizará después de que partidos de extrema derecha de todo el continente obtuvieran triunfos en una escala sorprendente en las recién concluidas elecciones de la Unión Europea. Esas victorias, aunadas a las próximas elecciones en el Reino Unido, Francia y Estados Unidos, han sacudido al orden político establecido y dieron más peso a la cumbre de este año.

"Esto es algo que uno oye con mucha frecuencia cuando habla con funcionarios estadounidenses y europeos: Si no podemos lograr esto ahora, trátese de China o de los activos, quizás no tengamos otra oportunidad", dijo Josh Lipsky, director de alto nivel del Centro GeoEconomics del Atlantic Council, un instituto de investigación de asuntos internacionales. "No sabemos cómo será el mundo en tres meses, en seis meses, en nueve meses a partir de ahora".

El G7 es un bloque informal de democracias industrializadas que se reúne cada año para hablar de temas y preocupaciones compartidas. Biden llegará a Italia el miércoles por la noche, en su segundo viaje fuera de Estados Unidos en otras tantas semanas. El presidente demócrata estuvo en Francia la semana pasada en una visita de Estado en París, y en Normandía para conmemorar el 80° aniversario del desembarco del Día D durante la Segunda Guerra Mundial.

Biden y Zelenskyy, que se reunieron la semana pasada en París, se reunirán nuevamente el jueves al margen de la cumbre para discutir el apoyo continuo a la nación europea. También se espera que Biden se reúna con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, el papa y otros líderes.