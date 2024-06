Republicanos repiten retórica de Trump en caso contra Hunter Biden

Los republicanos respondieron al hecho de que Hunter Biden fue hallado culpable de cargos federales de posesión de armas con una versión de la frase "¿Eso es todo?".

Los republicanos leales a Donald Trump han estado repitiendo la afirmación del expresidente de que el Departamento de Justicia ha estado tratando de manera indulgente al hijo del presidente Joe Biden, mientras que a Trump lo ha tratado con dureza. Aprovechando la atención que ha acaparado la declaración de culpabilidad de Hunter Biden por acusaciones de que mintió sobre su adicción a las drogas cuando llenó un formulario para comprar un arma, los republicanos han estado haciendo declaraciones falsas o refutadas de que Joe Biden, cuando era vicepresidente, impulsó los intereses comerciales de sus familiares en el extranjero.

"Recuerden que este fue el mismo Departamento de Justicia corrupto de Joe Biden que trató de negociar una inmunidad no relacionada con este caso", dijo Elise Stefanik, representante republicana por Nueva York y aspirante a ser compañera de fórmula de Trump. "Hoy es el primer paso para que la familia delincuente Biden rinda cuentas".

En un acuerdo alcanzado con los fiscales el año pasado, Hunter Biden se iba a declarar culpable de delitos menores de impuestos a cambio de no ser procesado por la compra del arma siempre y cuando no tuviera problemas con la ley por dos años. Pero el acuerdo se desmoronó cuando el juez, que fue designado por Trump, cuestionó aspectos del acuerdo y los abogados no pudieron resolver el asunto.

J.D. Vance, republicano de Ohio y otro aspirante a ser compañero de fórmula de Trump, compartió una publicación del candidato republicano al Senado por Ohio, Bernie Moreno, de que las acusaciones por la compra del arma buscaban "aislar y proteger" al presidente.

El equipo de campaña de Trump emitió un comunicado señalando que el veredicto era "nada más que una distracción de los verdaderos crímenes de la familia delincuente Biden".

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dijo que el veredicto fue "apropiado" y que no refuta sus críticas en torno a que ha habido un trato desigual hacia Trump y los Biden.

"Cada caso es diferente", comentó Johnson. "Y aquí la evidencia era abrumadora. Yo no creo que fue así en el juicio contra Trump, y todos los cargos presentados contra él obviamente eran por propósitos políticos. El caso de Hunter Biden es completamente distinto".

Los cargos contra Hunter Biden se derivaron de un capítulo oscuro de su vida, como él mismo ha reconocido, tras la muerte de su hermano por cáncer en 2015. El jurado lo halló culpable de mentirle a un vendedor de armas cuando compró una pistola en 2018, al llenar un formulario diciendo que no consumía drogas. Tuvo posesión del arma ilegalmente por 11 días.

Por otra parte, Hunter Biden será enjuiciado en California en septiembre por acusaciones de que eludió pagar 1,4 millones de dólares en impuestos, y los republicanos han indicado que seguirán investigándolo en su atascado esfuerzo por someter al presidente a juicio político. El presidente Biden no ha sido acusado de ninguna acción ilícita por los fiscales que investigan a su hijo.

La declaración de culpabilidad de Hunter Biden se produce pocas semanas después de que Trump fue hallado culpable por un jurado de Nueva York de 34 cargos relacionados con pagos a una actriz porno para suprimir noticias desfavorables durante la campaña electoral de 2016. Trump ha dicho falsamente que ese veredicto estuvo "amañado". En el caso contra Hunter Biden, el presidente Biden ha dicho que acepta el fallo contra su hijo.