El interrogatorio íntegro al nominado embajador de EEUU en RD sobre Haití y las armas

Juan Carlos Iturregui, nominado a embajador de Estados Unidos en la República Dominicana, fue sometido este jueves a un interrogatorio por parte de los miembros del Comité de Relaciones exteriores del Senado de su país, en el cual, más que desarrollar preguntas relacionadas a las relaciones bilaterales entre RD y EE.UU., estuvo enfocado en la crisis haitiana, el tráfico de armas y la relevancia de la Embajada en Santo Domingo, luego de que la oficina diplomática estadounidense fuera evacuada en el vecino país debido a la crisis que sigue enfrentando.

Las preguntas dirigidas al boricua, fueron realizadas por los senadores Chris Murphy (demócrata) y Todd Young (republicano). Este último también reforzó preguntas relacionadas al tráfico de drogas, el trabajo de la Guardia Costera de EE.UU. y su presencia en el Caribe.

A continuación, dejamos el interrogatorio íntegro realizado a Juan Carlos Iturregui, quien todavía sigue a la espera de la votación del Senado para poder comenzar a ejercer sus funciones como diplomático estadounidense en República Dominicana:

Pregunta del senador Chris Murphy (demócrata):

Entre los más altos del mundo, los datos de aduanas indican que son las armas estadounidenses las que casi siempre son las que se recuperan en las escenas del crimen en la República Dominicana.

El noventa y siete por ciento de las armas de fuego recuperadas en la República Dominicana y enviadas a la ATF para su rastreo fueron fabricadas o importadas de los Estados Unidos. Hay una hoja de ruta de armas de fuego en el Caribe que se ha desarrollado para tratar de reducir el tráfico de armas que proviene principalmente de Estados Unidos a la región.

Obviamente, esto es muy importante debido a la inestabilidad en Haití hoy en día.

¿Puede decir unas palabras sobre lo que entiende sobre esta hoja de ruta y qué tipo de contribuciones pueden hacer nuestra embajada y un embajador en el terreno para tratar de interrumpir el flujo de armas hacia la región y específicamente hacia la República Dominicana, muchas de las cuales terminan avanzando muy rápidamente hacia el conflicto en Haití?

Respuesta de Juan Carlos Iturregui:

Gracias, señor Senador. De hecho, es un problema muy grave. Por lo que he leído, no he tenido la oportunidad de estar completamente informado, pero sé que tenemos una fuerte presencia en la Embajada de Santo Domingo de las agencias de aplicación de la ley de los Estados Unidos, y están trabajando muy de cerca con el gobierno dominicano para abordar este desafío. La administración, como ustedes saben, también tiene, con su apoyo, en marcha la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe, y entiendo que esos esfuerzos se están intensificando, y no solo estamos coordinando con las autoridades dominicanas, sino con otros gobiernos de la Cuenca del Caribe.

Senador Chris Murphy (demócrata):

Gracias. Bien. Tengo más preguntas. Los guardaré para una segunda vuelta, y se lo daré ahora al senador.

Pregunta del senador Todd Young (republicano):

Iturregui. Qué entorno tan complejo. Mientras me preparaba para esta audiencia, me sorprendieron los enormes desafíos que habrá en el futuro para restaurar el gobierno democrático en Haití, lo cual es relevante a la luz de su proximidad a la República Dominicana.

El resentimiento por la anarquía en el país se ha amplificado. Hay graves problemas con el crimen organizado. La Embajada de Estados Unidos en Haití, ahora evacuada de personal no esencial.

Nuestra embajada en la República Dominicana será aún más importante. ¿Cómo planea trabajar con el gobierno dominicano para garantizar que no haya un desbordamiento del conflicto de Haití?

Respuesta de Juan Carlos Iturregui:

Senador, como usted sabe, siendo un graduado de la Academia Naval de los Estados Unidos, tienes que tener las botas en el terreno en el frente diplomático. Tenemos que acercarnos al taburete de tres patas en tándem en la seguridad, el desarrollo económico y la diplomacia.

Me consuela saber que finalmente tenemos un embajador de Estados Unidos en el terreno en Puerto Príncipe. Es una situación muy compleja. He estado en Haití. Puedo darles mi observación personal de 30 años monitoreando los asuntos del Caribe.

Lo que esperemos que no debamos hacer es implementar la misma estrategia, esperando un resultado diferente.

Pregunta del senador Todd Young (republicano):

¿Cree que hay una respuesta coordinada entre países, ciertamente dentro de nuestro gobierno, pero también trabajando con otros gobiernos, a nivel regional? Voy a lanzar un poco de un patrón de hechos aquí.

La República Dominicana ha sellado la frontera y el espacio aéreo compartidos de la isla. Las Bahamas han lanzado un bloqueo naval para evitar que los haitianos huyan de la crisis en barco. El Reino Unido ha enviado un buque de guerra para alejar a cualquiera que busque refugio en las Islas Turcas y Caicos.

Florida ha aumentado las patrullas marinas y de aviación. Y luego, incluso con todo esto, el contrabando de drogas y armas sigue siendo un problema ampliamente reportado en Haití. Por lo tanto, me parece que esto no puede ser tratado por un solo embajador.

Entonces, ¿hay un esfuerzo más amplio que crees que se está concretando?

Respuesta de Juan Carlos Iturregui:

Creo que hay un esfuerzo más amplio, y personalmente tengo la esperanza de que todos ustedes puedan tomar las decisiones apropiadas con respecto a la posible fuerza de seguridad multinacional sobre el terreno.

Te puedo decir, Puerto Príncipe, que por la noche oscurece, no tienen ningún poder. Esto es antes de la crisis. Entonces, por ejemplo, tenemos que pelar la cebolla poco a poco y encontrar la manera de brindar seguridad, porque lo siento por el pueblo haitiano. Solo quieren vivir y respirar, ¿verdad? Por lo tanto, la mayoría del pueblo haitiano es, lamentablemente, rehén de organizaciones criminales transnacionales y pandillas, y creo que es de nuestro interés para la seguridad nacional estar allí y desempeñar un papel muy constructivo y proactivo.

Pregunta del senador Todd Young (republicano):

¿Aconsejaría a este comité que deberíamos centrar más recursos en la región para combatir el tráfico de armas y drogas balísticas?

Seguro que responde que sí, pero déjame retroceder hace 25 años porque es posible que te hayas beneficiado de entrenar o visitar la Estación Naval Roosevelt Roads en Puerto Rico. Desde que cerramos esa base. El Caribe es aguas abiertas. Esa es la frontera del Caribe de EE. UU., incluidas las Islas Vírgenes de EE. UU. y República Dominicana por ese efecto, desde que cerramos la base en el Caribe se convirtió en nuestra tercera frontera, muy expuesta.

¿Crees que la Guardia Costera de los EE.UU. debería quedarse con ese servicio tan pequeño? Altamente relevante e importante. ¿Cómo debería la Guardia Costera aumentar la cooperación con sus contrapartes dominicanas para prevenir el aumento de las drogas y el tráfico de drogas?

Respuesta de Juan Carlos Iturregui:

Se están intensificando los esfuerzos y tienen el resultado se ve tanto en la confiscación de drogas ilegales como en la inmigración ilegal, pero tenemos que hacerlo también en el otro lado, que es a la Armada haitiana, no tiene barcos. Recientemente les dimos un antiguo cuartel de la Guardia Costera en la Armada Dominicana. Es lo que entiendo por lo que he leído. No he sido completamente informado, pero entiendo que tenemos una dinámica de cooperación y colaboración muy sólida y creciente allí.

Senador Todd Young (republicano):

Presidente. Gracias