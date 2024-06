El Senado de los Estados Unidos sostuvo este jueves un interrogatorio con Juan Carlos Iturregui, el nominado a embajador de dicha nación en la República Dominicana, en el que le pidieron responder preguntas sobre el crimen organizado, el tráfico de drogas y las armas que llegan al país provenientes de EE.UU., y que luego son trasladadas a Haití.

En el escueto pero agudo interrogatorio que se extendió por más de siete minutos, los senadores Chris Murphy (demócrata) y Todd Young (republicano), tomaron la palabra para cuestionar a Iturregui sobre si Estados Unidos debería concentrar más recursos en la región para combatir el tráfico de drogas y armas, a lo que este respondió, entre otras cosas, que su país y RD tienen una dinámica de cooperación y colaboración muy sólida en dicho aspecto.

"Por lo que he leído, no he tenido la oportunidad de estar completamente informado, pero sé que tenemos una fuerte presencia en la Embajada de Santo Domingo de las agencias de aplicación de la ley de los Estados Unidos, y están trabajando muy de cerca con el gobierno dominicano para abordar este desafío. La administración, como ustedes saben, también tiene en marcha, con su apoyo, la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe, y entiendo que esos esfuerzos se están intensificando, y no solo estamos coordinando con las autoridades dominicanas, sino con otros gobiernos de la región", respondió Iturregui.

"Los datos de aduanas indican que son las armas estadounidenses las que casi siempre son las que se recuperan en las escenas del crimen en la República Dominicana (...) muchas de las cuales terminan avanzando muy rápidamente hacia el conflicto en Haití. " Criss Murphy Senador demócrata por Connecticut, miembros del Comité de Relaciones Exteriores del Senado EE.UU. “

Siendo un poco más insistente, el senador republicano, Todd Young, volvió a cuestionar a Iturregui sobre el tema de las armas, centrándose en el Caribe como la tercera frontera de Estados Unidos, expuesta al intercambio de drogas y balístico.

"¿Cómo debería la Guardia Costera aumentar la cooperación con sus contrapartes dominicanas para prevenir el aumento de las drogas y el tráfico de armas?", preguntó Young a Iturregui, a lo que este respondió:

"Están intensificando los esfuerzos y tienen el resultado se ve tanto en la confiscación de drogas ilegales como en la inmigración ilegal, pero tenemos que hacerlo también en el otro lado, que es a la Armada haitiana, no tiene barcos. Recientemente les dimos un antiguo barco de patrullaje de la Guardia Costera en la Armada Dominicana. Es lo que entiendo por lo que he leído. No he sido completamente informado, pero entiendo que tenemos una dinámica de cooperación y colaboración muy sólida y creciente allí".

Tras finalizar la sesión, el senador Chis Murphy dijo que el registro del interrogatorio se mantendría abierto hasta mañana, en caso de que los senadores tuvieran más preguntas, las cuales deberían ser respondidas por Iturregui antes de las 5:00 p.m. de mañana viernes.