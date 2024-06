Senado de EE. UU., sin fecha pautada para votar por confirmación de embajador en RD

Pese a la audiencia de nominan celebrada este jueves, el Senado americano no ha fijado fecha para votar y confirmar si finalmente Juan Carlos Iturregui se convertirá en el nuevo representante diplomático de Estados Unidos en República Dominicana.

Actualmente, cinco embajadores que se encuentran nominados por el presidente de Estados Unidos Joe Biden, solo están a la espera de que los senadores realicen sus votaciones para saber si serán nombrados o no.

En el calendario del Senado de Estados Unidos no se visualiza ninguna sesión futura en lo que resta de mes.

Tras el cierre de la audiencia de confirmación que desarrolla el Comité de Relaciones Exteriores, el senador Chez Murphy (demócrata), dijo que el registro del interrogatorio se mantendría abierto hasta mañana, en caso de que los senadores tuvieran más preguntas, las cuales deberían ser respondidas por Iturregui antes de las 5:00 p.m. de este viernes, sin detallar la fecha en la que se reunirán para votar.

Juan Carlos Iturregui, el puertorriqueño nominado a embajador de Estados Unidos en República Dominicana, quien no presenta ninguna objeción, sostuvo durante la audiencia con los senadores, estar dispuesto a cooperar con el gobierno dominicano para mejorar aspectos como la seguridad y los derechos humanos.

Interrogatorio a Iturregui

El Senado de los Estados Unidos sostuvo un interrogatorio con Iturregui, en el que le pidieron responder preguntas sobre las armas que llegan a República Dominicana desde Estados Unidos y que luego son trasladadas a Haití, el crimen organizado, el tráfico de drogas y la presencia.

En el escueto pero agudo interrogatorio que se extendió por más de siete minutos, los senadores Chris Murphy (demócrata) y Todd Young (republicano), tomaron la palabra para cuestionar a Iturregui sobre si Estados Unidos debería concentrar más recursos en la región para combatir el tráfico de drogas y armas, a lo que Iturregui respondió, entre otras cosas, que su país y RD tienen una dinámica de cooperación y colaboración muy sólida en dicho aspecto.

"Por lo que he leído, no he tenido la oportunidad de estar completamente informado, pero sé que tenemos una fuerte presencia en la Embajada de Santo Domingo de las agencias de aplicación de la ley de los Estados Unidos, y están trabajando muy de cerca con el gobierno dominicano para abordar este desafío. La administración, como ustedes saben, también tiene en marcha, con su apoyo, la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe, y entiendo que esos esfuerzos se están intensificado, y no solo estamos coordinando con las autoridades dominicanas, sino con otros gobiernos de la región", respondió Iturregui.