Dollar Tree no retiró todas las bolsas de puré de manzana contaminadas con plomo

Dollar Tree no logró retirar eficazmente las bolsas de puré de manzana contaminadas con plomo relacionadas con informes de enfermedades en más de 500 niños, y dejó los productos en los estantes de algunas tiendas durante dos meses, dijo el martes la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA).

La FDA envió una carta de advertencia a Dollar Tree este mes y colocó a Negasmart, el distribuidor ecuatoriano de las bolsas de manzana y canela de WanaBana, bajo alertas de importación luego del retiro del mercado en octubre de 2023 de los productos que estaban contaminados con niveles "extremadamente altos" de plomo y cromo.

Niños en 44 estados tuvieron casos probables o confirmados de niveles elevados de plomo en la sangre después de comer puré de manzana promovido como alimento infantil, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades Estados Unidos (CDC). El brote fue declarado terminado en abril.

Los funcionarios de la FDA enviaron una carta de advertencia a Dollar Tree Inc. la semana pasada diciendo que los productos de puré de manzana WanaBana permanecieron en los estantes de las tiendas en varios estados hasta finales de diciembre, dos meses después de que se indicó a la empresa sobre el retiro. Los funcionarios de la compañía con sede en Chesapeake, Virginia, habían dicho que no permitían la venta de los productos en las cajas registradoras, pero la FDA dijo que eso "no era una medida efectiva" porque al menos un niño en el estado de Washington comió una bolsa de fruta del lote a retirar en una tienda.

Los funcionarios de Dollar Tree dijeron en un correo electrónico el martes que la compañía está operando bajo una nueva administración y está adoptando medidas para reforzar su proceso "para ejecutar de manera rápida y efectiva retiradas de productos". La empresa opera más de 16,000 tiendas de descuento en 48 estados.

Cualquiera que haya consumido algún producto a retirar debe consultar a un médico, dijeron los CDC. No existe un nivel seguro de consumo de plomo, lo que puede causar graves problemas de aprendizaje y conducta, enfatizó la agencia.

Los purés incluyen los que se venden bajo la marca WanaBana en las tiendas Dollar Tree y en internet y bajo las marcas Schnucks y Weis en las tiendas. Debido a que tienen una vida útil prolongada, es posible que todavía se encuentren en las alacenas de los hogares. Los consumidores no deben comer ni servir el contenido de los empaques y deben desecharlos.