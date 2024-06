Rusia convoca a embajadora de EEUU para protestar por misiles usados en ataque

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia convocó el lunes a la embajadora estadounidense para protestar por lo que dijo es el uso de misiles norteamericanos en un ataque ucraniano en la Crimea ocupada por Rusia, en que según reportes murieron cuatro personas y más de 150 resultaron heridas.

Washington "efectivamente se ha convertido en participante" en la guerra, dice el ministerio en un comunicado, añadiendo: "Definitivamente habrá represalias". No dio detalles.

No ha habido reacción de Estados Unidos ni de Ucrania. The Associated Press no pudo verificar de manera independiente la acusación rusa sobre los misiles usados.

Las fuerzas ucranianas dependen mucho de equipos occidentales desde que Rusia lanzó su invasión hace más de tres años. La asistencia ha sido clave para que Ucrania mantenga a raya a las fuerzas rusas, y durante meses apenas ha habido cambios en el frente 1,000 kilómetros (620 millas) que se extiende por el este y sur de Ucrania.

Algunos países se han visto renuentes a darle más armas o armas más sofisticadas a Ucrania, ante el temor de provocar una respuesta rusa. Pero en momentos en que Ucrania está teniendo dificultades para defender sus posiciones ante un enemigo más grande y mejor equipado, los líderes occidentales han accedido a darle más ayuda.

En el acontecimiento más reciente, el Pentágono dijo la semana que le dará permiso a Ucrania a usar misiles estadounidenses de mayor alcance siempre y cuando esté actuando en defensa propia. Desde que empezó la guerra, Estados Unidos ha mantenido una política de no permitirle a Ucrania usar sus armas dentro de suelo ruso a fin de no agravar aun más el conflicto.

Crimea, territorio ucraniano que Rusia se anexó en el 2014 en una medida que la mayoría de la comunidad internacional no reconoce, es considerado un objetivo totalmente justificado por Ucrania y sus aliados.

Las autoridades rusas han dicho que entre los muertos del ataque del domingo hubo dos niños que fueron alcanzados por restos de misiles ucranianos derribados sobre una zona costera de Sevastopol, un puerto de Crimea. Añaden que también fueron usadas municiones de racimo, que según expertos lastiman más a civiles que a combatientes.

Rusia dijo que los misiles eran ATACMS, de fabricación estadounidense, de largo alcance. Convocó a la embajadora Lynne Tracy al Ministerio de Relaciones Exteriores.

La programación de los misiles para llegar a sus objetivos se realiza por expertos militares norteamericanos, dijo el ministerio en su comunicado, afirmando que Estados Unidos carga con "igual responsabilidad por esta atrocidad" que las autoridades ucranianas.

Añade que "permitir ataques profundamente dentro de territorio ruso no será tolerado".

Entretanto, el Ministerio de Defensa de Rusia aseveró el lunes haber golpeado un "importante centro logístico" de las fuerzas ucranianas donde se almacenaban misiles suministrados por Occidente y otras armas.

Añadió que el ataque fue lanzado con aviones, drones, misiles y artillería. No especificó su ubicación.