Testigo recuerda que el senador Bob Menéndez violó protocolo al organizar viaje a Egipto en 2021

La planificación de un viaje del senador Bob Menéndez a Egipto y Catar en 2021 se volvió "extraña" después de que el demócrata ordenara que se contactara directamente con la embajada de Egipto para el proceso, testificó el lunes un miembro del personal del Senado.

Sarah Arkin, miembro del personal de alto rango del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, habló como testigo del gobierno en un juicio por sobornos de cientos de miles de dólares en oro y dinero en efectivo supuestamente pagados al senador a cambio de beneficios que supuestamente entregó a tres empresarios de Nueva Jersey de 2018 a 2022.

En su testimonio, Arkin dijo que Menéndez había pedido al personal del Senado que se pusiera en contacto con una persona de la embajada egipcia, a la que no conocían, mientras planeaban el viaje de una semana a ambos países, a pesar de que tales excursiones generalmente se planificaban a través del Departamento de Estado y las autoridades estadounidenses.

Aunque las embajadas extranjeras eran notificadas rutinariamente sobre cualquier legislador estadounidense que viajara en su camino, Arkin describió como inusual que un viaje de un senador estadounidense se planeara junto con una embajada extranjera.

Menéndez molesto por comentario

Más tarde, testificó Arkin, le dijeron que Menéndez estaba "muy molesto" después de que le notificaron que dos egipcios, incluido el embajador de Egipto, se habían quejado de que ella indicó a los funcionarios egipcios que el senador no se reuniría con el presidente de Egipto durante el viaje "bajo ninguna circunstancia".

La empleada del Senado estadounidense agregó que le dijeron que el senador no quería que ella fuera al viaje.

De acuerdo con su testimonio, Arkin dijo que al hablar con Menéndez le aseguró que la afirmación de que le había dicho a alguien que no se reuniría con el presidente de Egipto era "absolutamente falsa" y que nunca usaría un lenguaje severo como "bajo ninguna circunstancia", incluso si se negaba a reunirse con alguien.

Arkin dijo que otro miembro del personal del Senado que trabajaba para planear el viaje le escribió que "todo esto de Egipto es muy extraño".

"Fue raro", dijo. Arkin agregó que ella "no era una idiota" y que "no habría expresado nada de esa manera" al decir que el senador no se reuniría con un presidente extranjero de una nación importante para Estados Unidos "bajo ninguna circunstancia".

Esposa del senador involucrada en el viaje

Interrogada por el fiscal federal adjunto Daniel Richenthal, Arkin también mencionó que la esposa de Menéndez, estaba "tratando de participar en la planificación" y tenía "muchas opiniones" sobre lo que quería hacer durante el viaje.

Nadine Menéndez se ha declarado inocente en el caso, pero su juicio ha sido pospuesto para que pueda recuperarse de una cirugía de cáncer de mama.

Al salir de la corte el lunes, Menéndez dijo que Arkin podría haber ido al viaje si hubiera querido, pero ella "eligió no ir".

Lo que se le imputa a Menéndez

Menéndez, de 70 años, y dos empresarios que presuntamente le pagaron sobornos se han declarado inocentes de los cargos. Un tercero, el dominicano José Uribe, testificó antes en el juicio. Cuando Menéndez fue acusado el otoño pasado, ocupaba el poderoso cargo de presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, cargo al que renunció poco después.

Entre los favores que supuestamente llevó a cabo, uno incluía ayudar a los funcionarios egipcios a cambio de que un empresario obtuviera el monopolio de la certificación de que la carne enviada a Egipto cumplía con los requisitos dietéticos islámicos.

Luego, dicen los fiscales, ayudó a un prominente desarrollador inmobiliario de Nueva Jersey al actuar favorablemente al gobierno de Catar para que el empresario pudiera obtener un acuerdo lucrativo con un fondo de inversión catarí.

El juicio, que se lleva a cabo en un tribunal de Manhattan, entró a su séptima semana.

Además de los cargos de soborno, fraude, extorsión y obstrucción de la justicia, Menéndez también está acusado de actuar como agente extranjero de Egipto.