Comienza el debate entre Biden y Trump

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y su rival republicano, Donald Trump, se encuentran en el primer debate de las elecciones generales de la temporada 2024.

Biden y Trump caminaron lentamente hacia sus respectivos podios cuando llegaron al escenario del debate. El expresidente agregó su mirada desafiante mientras llegaba a su posición durante los próximos 90 minutos.

Este debate, realizado en un estudio en Atlanta de la cadena CNN, es una oportunidad para que ambos candidatos intenten remodelar la narrativa política y persuadir a los votantes indecisos.

Biden llegó a CNN pasadas las 8:30 de la noche en compañía de su esposa Jill.

A su salida del hotel, el presidente se encontró con un grupo de partidarios que lo despidieron con cánticos de "Let's Go Joe" y "Four More Years".

La importancia del debate

Los estadounidenses conocen bien a ambos candidatos a estas alturas, pero este debate todavía se considera un evento de alto riesgo tanto para Biden como para Trump.

Según una nueva encuesta de AP-NORC, alrededor de la mitad de los estadounidenses dicen que el debate es "extremadamente" o "muy" importante para el éxito de la campaña de Biden y alrededor de 4 de cada 10 dicen que es muy importante para la campaña de Trump. Alrededor de 3 de cada 10 estadounidenses dicen que es al menos "muy" importante para ambas campañas.

La mayoría de los demócratas piensan que el debate es extremadamente o muy importante para el éxito de la campaña de Biden. Alrededor de la mitad de los republicanos dicen lo mismo sobre la importancia del debate para la campaña de Trump. Es menos probable que los independientes consideren que el debate es importante para cualquiera de los candidatos: alrededor de un tercio dice que el debate es muy importante para cada campaña.