Biden y Trump se enfrentan hoy en un debate que podría cambiar la trayectoria de la campaña 2024

El presidente Joe Biden y su rival republicano, Donald Trump, se reunirán para un debate el jueves que ofrece una oportunidad sin precedentes para que ambos candidatos intenten remodelar la narrativa política.

Biden, el titular demócrata, tiene la oportunidad de asegurar a los votantes que, a los 81 años, es capaz de guiar a Estados Unidos a través de una serie de desafíos. Trump, de 78 años, por su parte, podría aprovechar el momento para tratar de superar su condena por delito grave en Nueva York y convencer a una audiencia de decenas de millones de personas de que está temperamentalmente preparado para regresar a la Oficina Oval.

Biden y Trump llegan a la noche enfrentando feroces vientos en contra, incluido un público cansado del tumulto de la política partidista. Ambos candidatos no son del agrado de la mayoría de los estadounidenses, según las encuestas, y ofrecen visiones muy diferentes sobre prácticamente todos los temas centrales. Trump ha prometido planes radicales para rehacer el gobierno de Estados Unidos si regresa a la Casa Blanca y Biden argumenta que su oponente representaría una amenaza existencial para la democracia de la nación.

A poco más de cuatro meses del día de las elecciones, sus actuaciones tienen el raro potencial de alterar la trayectoria de la contienda. Cada palabra y gesto será analizado no solo por lo que ambos hombres dicen, sino también por cómo interactúan entre sí y cómo se mantienen bajo presión.

"Los debates tienden a no cambiar la percepción de los votantes de la manera en que cambian su voto: normalmente refuerzan, no persuaden", dijo Kathleen Hall Jamieson, directora del Centro de Políticas Públicas Annenberg de la Universidad de Pensilvania y experta en comunicaciones presidenciales. Lo que hace que este debate sea diferente es que, en esencia, hay dos titulares sobre los que los votantes tienen opiniones muy bien formadas. Pero eso no significa que esas percepciones sean correctas o coincidan con lo que los votantes verán en el escenario".

El debate marca una serie de primicias

Trump y Biden no han estado en el mismo escenario ni siquiera han hablado desde su último debate semanas antes de las elecciones presidenciales de 2020. Trump se saltó la toma de posesión de Biden después de liderar un esfuerzo sin precedentes e infructuoso para anular su derrota ante Biden que culminó con la insurrección del Capitolio del 6 de enero por parte de sus partidarios.

La transmisión del jueves en CNN será el debate más temprano de la historia sobre las elecciones generales. Es el primer debate presidencial televisado de las elecciones generales organizado por un solo medio de comunicación después de que ambas campañas abandonaran la Comisión bipartidista de Debates Presidenciales, que había organizado todos los enfrentamientos desde 1988.

Según las reglas de la cadena, el candidato independiente Robert F. Kennedy Jr. no calificó.

Con el objetivo de evitar que se repitan sus caóticos enfrentamientos de 2020, Biden insistió, y Trump aceptó, en celebrar el debate sin audiencia y permitir que la cadena silenciara los micrófonos de los candidatos cuando no fuera su turno de hablar. Habrá dos cortes comerciales, otra desviación de la práctica moderna. Los candidatos han acordado no consultar al personal ni a otras personas mientras las cámaras estén apagadas.

El momento sigue a los movimientos de ambos candidatos para responder a las tendencias nacionales hacia la votación anticipada adelantando el calendario político. Queda por ver si el cronograma avanzado amortiguará los efectos de cualquier paso en falso o los cristalizará en la mente del público.

"Hay dos hombres que no han debatido en cuatro años", dijo Phillippe Reines, un consultor político demócrata que ayudó a la exsecretaria de Estado Hillary Clinton a prepararse para los debates con Trump en 2016.

Biden y Trump, dijo, "no se gustan, no se han visto, (están) bastante oxidados de cara a la noche más importante de sus vidas. Eso resume lo que está en juego el jueves".

Ambas partes reconocen lo que está en juego

El debate se produce días después del segundo aniversario de la anulación de Roe vs. Wade, poniendo fin a un derecho al aborto garantizado por el gobierno federal y empujando los derechos reproductivos al centro de la política desde entonces.

El enfrentamiento también se produce justo después de que la Casa Blanca de Biden tomara medidas ejecutivas para restringir las solicitudes de asilo en la frontera entre Estados Unidos y México en un esfuerzo por reducir el número de migrantes que ingresan al país. Trump ha hecho de la inmigración ilegal una pieza central de su campaña.

Las guerras en Ucrania y Gaza se ciernen sobre la contienda, al igual que las opiniones marcadamente diferentes de los candidatos sobre el papel de Estados Unidos en el mundo y sus alianzas. Las diferencias sobre la inflación, la política fiscal y la inversión gubernamental para construir infraestructura y luchar contra el cambio climático proporcionarán más contrastes.

También en el contexto político: la Corte Suprema está a punto de anunciar su decisión sobre si Trump es legalmente inmune por su presunto papel en la insurrección del 6 de enero. Eso fue semanas después de que Trump fuera condenado en Nueva York por participar en un esquema de dinero para silenciar que, según los fiscales, tenía la intención de influir ilegalmente en las elecciones de 2016.

Biden pasó la semana previa al debate aislado en Camp David con altos asesores de la Casa Blanca y de campaña, así como con un grupo de asesores y aliados de larga data. Se construyó un escenario simulado en el complejo para simular el estudio donde se llevará a cabo el debate, y el abogado personal de Biden, Bob Bauer, repitió su papel de Trump en las sesiones de práctica.

Los asesores dicen que el trabajo refleja la comprensión de Biden de que no puede permitirse una presentación plana. Insisten en que el orador, a veces aburrido, estaría a la altura de las circunstancias.

Trump, por su parte, ha continuado su preparación para el debate, más desestructurada, con dos días de reuniones en su finca de Florida, llamando por teléfono a aliados y simpatizantes, y probando ataques en las redes sociales y en entrevistas con medios de tendencia conservadora.

Trump y sus asesores han pasado meses haciendo una crónica de lo que argumentan que son signos de la disminución de la resistencia de Biden. En los últimos días, han comenzado a pronosticar que Biden será más fuerte el jueves, con el objetivo de aumentar las expectativas para el titular.

Los candidatos tienen a Georgia en mente

Atlanta, la ciudad anfitriona del debate, ofrece un significado simbólico y práctico para la campaña, pero cada lado cree que lo que suceda allí resonará en todas partes.

En 2020, Biden obtuvo los 16 votos electorales de Georgia con un margen de menos de 12.000 votos de los 5 millones emitidos. Trump presionó a los líderes republicanos del estado para que anularan su victoria basándose en falsas teorías de fraude electoral, y fue grabado diciendo que quería "encontrar 11.780 votos". Ahora enfrenta cargos estatales de crimen organizado.

Ambas campañas llevaron a cabo una serie de eventos en Atlanta antes del debate, incluidos eventos competitivos en negocios locales propiedad de negros. Trump llamó el viernes a una reunión en Rocky's Barbershop en la comunidad de Buckhead para hablar sobre su enfrentamiento con Biden y cuestionar si los moderadores de CNN Jake Tapper y Dana Bash lo tratarían de manera justa.

Al salir del debate, tanto Biden como Trump viajarán a los estados que esperan cambiar este otoño. Trump se dirige a Virginia, un antiguo campo de batalla que se ha desplazado hacia los demócratas en los últimos años.

Biden viajará a Carolina del Norte, donde se espera que realice el mitin más grande hasta ahora de su campaña en un estado que Trump ganó por poco en 2020.