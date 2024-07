"Yo amo a Joe Biden. Le beso los pies", la dominicana Julissa Reynoso sobre el presidente de EEUU

"Yo amo a Joe Biden. Le beso los pies. Después de eso... qué más te puedo decir", aseguró la embajadora de los Estados Unidos en España, la dominicana Julissa Reynoso, cuando se le preguntó sobre su relación con la pareja presidencial del país norteamericano durante una entrevista con la revista española Vanity Fair.

El artículo sobre Reynoso, que asumió el cargo bajo la Administración Biden-Harris, se publicó el mes pasado, días antes de que el demócrata se presentara a su primer debate contra su rival, el republicano Donald Trump, y su cuestionada participación incrementara las dudas sobre su capacidad para continuar con la campaña presidencial e imponerse en las elecciones del 5 de noviembre.

"El presidente Biden es un hombre tremendamente empático. Se conmueve por los problemas de los otros. No conozco políticos con su nivel de compasión", fueron las palabras de la diplomática para describir al mandatario de 81 años.

Reynoso destacó el compromiso de Biden con el país y aseguró que el político oriundo de Delaware "cree profundamente que Estados Unidos es una nación de gente buena" "con un don colectivo para traer buenas cosas al mundo y una manera de hacer el bien muy particular".

" Yo amo a Joe Biden. Le beso los pies. Después de eso... qué más te puedo decir (carcajadas). El presidente Biden es un hombre tremendamente empático. Se conmueve por los problemas de los otros. No conozco políticos con su nivel de compasión. Y está completamente comprometido con la nación. Él cree profundamente que Estados Unidos es una nación de gente buena, que tenemos un don colectivo para traer buenas cosas al mundo y una manera de hacer el bien muy particular. Lo cree en sus entrañas y lo practica. Se ve en su manera de hacer política." Julissa Reynoso Embajadora de EE.UU. en España y Andorra “

"Lo cree en sus entrañas y lo practica. Se ve en su manera de hacer política", agregó Reynoso, que antes de asumir el liderazgo de la diplomacia estadounidense en España y Andorra en 2022, fue asesora del presidente Joe Biden y jefa del gabinete de la doctora Jill Biden, de quien destacó su nobleza y la llamó "extraordinaria".

Te puede interesar Dominicanos nombrados por Biden en el Gobierno de EE.UU.

La nativa de Salcedo, provincia Hermanas Mirabal, Julissa Reynoso, hizo historia al convertirse en la embajadora más joven de un gobierno de EE.UU. y en la primera mujer negra en liderar la diplomacia estadounidense en España.

El enfrentamiento del 27 de junio entre Biden y Trump alarmó a los demócratas y a sus patrocinadores financieros, en parte, porque el presidente parecía mucho peor que durante los momentos casi rutinarios en los que es menos agudo. Y eso ha planteado preguntas sobre si está listo para una campaña y si puede gobernar efectivamente durante otros cuatro años si gana.

Al inicio del evento organizado por CNN en uno de sus estudios en Atlanta, el mandatario estadounidense caminó lento hasta su podio y durante los 90 minutos de duración del debate cometió varios errores verbales, tenía una voz áspera y se mostró vacilante al tratar de defender su trabajo en materia económica y al criticar a Trump.

En otro momento del encuentro pareció perder el hilo mientras daba una respuesta, desviándose de una respuesta sobre la política fiscal a la política de salud.

La preocupación pública sobre el estado físico de Biden durante otros cuatro años ha sido persistente. En una encuesta de agosto de 2023 de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, el 77 % de los adultos estadounidenses dijeron que Biden era demasiado viejo para ser efectivo durante cuatro años más. No solo el 89 % de los republicanos dijo eso, sino también el 69 % de los demócratas.