Continúan las quejas por el servicio y los retrasos en la Dirección General de Pasaportes

A 20 días de la designación de Lorenzo Ramírez, como nuevo titular de la Dirección General de Pasaportes (DGP), los ciudadanos dominicanos aseguran que no han visto cambios en la atención para recibir los servicios que ofrece la entidad.

Mediante el decreto 314-24, el presidente Luis Abinader designó a Ramírez en sustitución de Digna Reynoso, como nuevo titular de la DGP. A raíz de esto, Diario Libre realizó un recorrido por las diferentes oficinas de la institución para conocer como se ha desarrollado el proceso.

Aunque algunos dominicanos califican el proceso para obtener o renovar un pasaporte como "adecuado y correcto", para otros sigue siendo "un desorden", como es el caso de Luis Alfonso Pérez, quien externó su molestia mientras se encontraba en la fila para entrar a la oficina.

"Hay un desorden realmente, se supone que hay una hora para la cita y llegas a esa hora, tienen que atenderte a esa hora no decirte que hagas una fila, o es por orden de llegada o por cita, una de las dos, pero no las dos cosas, a mí me toca a las 11 de la mañana y estoy aquí desde antes de las 9:00 am, por eso estoy aquí adelante", contó Pérez.

En ese sentido, Pérez sostuvo que cada persona hace una cita vía internet a una hora específica, esperando estar dentro de las oficinas de la institución realizando el proceso, no haciendo una fila para poder entrar, "porque se supone que el sistema debe estar preparado para recibirte a esa hora".

A raíz de esto, Daniela Montero, quien también se encontraba realizando la fila, sugirió a la institución limitar la cantidad de personas por citas y dejar, aunque sea una hora de por medio, con la finalidad de que los ciudadanos no tengan necesidad de realizar una fila por largo tiempo.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/05/whatsapp-image-2024-07-05-at-12.19.17-pm.jpeg Oficina de la DGP (DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/05/whatsapp-image-2024-07-05-at-12.19.23-pm.jpeg Ciudadanos en la DGP https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/05/whatsapp-image-2024-07-05-at-12.19.24-pm.jpeg Ciudadana en espera para renovar pasaporte

Fallas del sistema

Durante la gestión de Digna Reynoso, ciudadanos se quejaron de la falla del sistema recurrente en la oficina ubicada en Megacentro, algo que al parecer no ha cambiado.

Este viernes, durante el recorrido de este medio, usuarios, que se encontraban en espera para poder acceder a la oficina de la DGP a realizar el proceso correspondiente para obtener la libreta de viajes, reportó que el sistema presentaba 45 minutos de retraso.

"Además de tener orden, deben actualizar o mejorar los sistemas, porque dicen que hay un retraso de 45 minutos porque se cayó el sistema, entonces eso quiere decir que los que llegaron a las 7 de la mañana o tenía una cita a las 8 se retrasaron con 45 minutos y eso no debería ser", dijo Luis Pérez como una sugerencia al nuevo director de la entidad.