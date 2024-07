Dos muertos y tres heridos en un ataque el 4 de julio en una ciudad costera de California

Dos personas fueron asesinadas y otras tres resultaron heridas en un ataque durante una reunión de vecinos el 4 de julio en una ciudad costera del sur de California, informó el viernes la policía.

El viernes por la mañana, el forense del condado retiró dos cadáveres de la escena del crimen, que abarcaba una mediana con palmeras y césped en un vecindario residencial. La violencia ocurrió a pocas manzanas de la playa en una comunidad conocida como "Surf City USA".

Un residente de Huntington Beach, de 26 años, fue detenido bajo sospecha de homicidio e intento de homicidio, dijo la vocera municipal Jennifer Carey. Las autoridades no dieron más detalles sobre el ataque del jueves en la noche, salvo decir que fue una "agresión con un arma mortal". Comenzó menos de dos horas después de que concluyera el espectáculo de fuegos artificiales de la ciudad, a unos 1.6 kilómetros (una milla) de distancia.

El jueves se registraron actos de violencia en todo Estados Unidos. Históricamente, el 4 de julio es uno de los días más mortíferos del año en el país.

En el barrio de Huntington Beach, varias personas en bicicleta se acercaron el viernes por la mañana a la cinta que delimitaba la escena del crimen y bloqueaba la calle para preguntarles a la policía y a los transeúntes qué había ocurrido. Quedaban restos de una reunión, incluidas sillas, una hielera y latas de bebida en un separador vial cubierto de césped cerca de las casas. También había restos de fuegos artificiales en la calle.

Al Pacella, residente en la zona, dijo que conoce a una de las víctimas del ataque, que comenzó durante una reunión informal del vecindario con motivo del día feriado.

"Sólo fue una reunión de vecinos y algunos amigos de la zona", dijo Pacella. "Todo el mundo allí es realmente agradable y de trato fácil, todos son buenos vecinos y se ayudan mutuamente".

Pacella volvía a pie desde un bar y se detuvo en la fiesta unos minutos antes de dirigirse a casa. Menos de una hora después vio luces de vehículos policiales afuera de su ventana.

"Es desgarrador", lamentó. "Es simplemente trágico".

La fiscalía de distrito dijo que para el viernes por la mañana la policía todavía no le había remitido el caso, pero que es posible que se presenten cargos incluso el lunes. Un vocero del forense del condado Orange no tenía detalles sobre las heridas mortales de las víctimas. Y el alcalde no respondió a una solicitud de comentarios.

Los tiroteos y otros actos de violencia durante el prolongado fin de semana del 4 de julio han dejado al menos 18 muertos, 11 de ellos en Chicago, y decenas de heridos en todo el país.