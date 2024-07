Las preguntas sobre la edad de Biden recuerdan a otra campaña: la de Reagan en 1984

La pregunta sobre la edad de los candidatos presidenciales tiene más de cuatro décadas. El presidente Ronald Reagan respondió con la promesa de renunciar si quedaba incapacitado, y más tarde con una broma ingeniosa que reinició su campaña de un debate tambaleante a una victoria aplastante en 49 estados y un segundo mandato.

"No haré de la edad un tema de esta campaña", dijo Reagan a la pregunta que sabía que vendría en el que quizás sea el momento más famoso de la historia de la campaña. "No voy a explotar con fines políticos la juventud y la inexperiencia de mi oponente".

El público rugió, incluso el vicepresidente demócrata Walter Mondale se rio, y la reelección de Reagan volvió a encarrilarse.

Hoy, el presidente demócrata Joe Biden, de 81 años, está luchando por un momento tan redentor después de una desastrosa actuación en el debate contra el expresidente republicano Donald Trump, de 78 años. Esos 90 minutos de la semana pasada encendieron las alarmas entre los demócratas que esperaban que Biden evitara que Trump regresara a la Casa Blanca, y aumentaron la preocupación entre los votantes escépticos durante mucho tiempo sobre cómo cualquiera de los ancianos gobernaría una nación compleja de más de 330 millones de personas durante cuatro años más.

Más de dos docenas de personas que han pasado tiempo con el presidente lo describieron en privado como a menudo agudo y centrado. Pero también tiene momentos, sobre todo al final de la noche, en los que sus pensamientos parecen confusos y se queda callado a mitad de la frase o parece confundido, dijeron. A veces no capta los detalles más finos de la política. De vez en cuando olvida los nombres de las personas, mira fijamente y se mueve lentamente por la habitación, dijeron.

"Estoy corriendo... nadie me está expulsando", dijo Biden en una llamada el miércoles con miembros del personal de su campaña de reelección. "No me voy. Estoy en esta carrera hasta el final y vamos a ganar".

Pero la cuestión a la que se enfrenta es mucho más íntima, según un experto que cubrió la salud de Reagan durante su presidencia.

Una nación cada vez más acostumbrada a lidiar con el envejecimiento.

En el fondo, la pregunta: ¿cuántos años es demasiado viejo para ser presidente? — se trata de competencia. Y los estadounidenses nunca han tenido una experiencia personal más amplia con los efectos del envejecimiento que la que tienen hoy.

Un aumento de los baby boomers que se jubilan significa que millones de estadounidenses más saben cuándo ven a alguien en declive. Para muchos, esta experiencia generalizada hizo que la vacilante actuación de Biden durante el debate del jueves fuera un golpe de realidad familiar.

Trump pareció más vigoroso, a pesar de que mintió o tergiversó una larga lista de hechos. Cuando desafió a Biden a una prueba cognitiva, Trump se equivocó al nombrar al médico que le había administrado la suya. Por ahora, está cediendo el protagonismo.

"¿Es esto un episodio, o es una condición?", se preguntó la representante Nancy Pelosi, demócrata de California, de 84 años, en MSNBC, reflejando la pregunta que domina los círculos demócratas esta semana. "Es legítimo, de ambos candidatos".

Reagan enfrentó las mismas preguntas incluso antes de ser elegido como el presidente de mayor edad hasta ese momento. En 1980, a los 69 años, se comprometió a dimitir si percibía un grave deterioro cognitivo mientras estaba en el cargo.

"Si yo fuera presidente y tuviera la sensación de que mis capacidades se han reducido antes de que llegara un segundo mandato, me iría", dijo al New York Times el 10 de junio de 1980. "De la misma manera, yo también renunciaría".

Eso no sucedió. Reagan cumplió dos mandatos completos, dejando el cargo en 1989. En 1994 anunció que le habían diagnosticado la enfermedad de alzhéimer. Murió en 2004.

Ni Trump ni Biden han hecho una promesa similar, y sus campañas no respondieron a las solicitudes de comentarios el miércoles.

Para Reagan, la cuestión de la edad se desvaneció en su primer mandato, ya que cualquier pregunta sobre su salud se centró en su recuperación de un intento de asesinato casi fatal en 1981. Parecía encaminado a una fácil reelección. Y los debates parecían escenarios naturales para el ex actor de Hollywood. Pero su actuación en el primer enfrentamiento con Mondale en la campaña de 1984 hizo que volviera a rugir el tema de la edad.

El presidente, que entonces tenía 73 años, divagaba y dudaba. Parecía perder el hilo de sus pensamientos en un momento dado, y parecía cansado en otros. Nadie lo había visto actuar públicamente de esa manera, recordó Jaroslovsky, coautor de un artículo titulado: "Nueva pregunta en la raza: ¿El presidente más viejo de Estados Unidos muestra ahora su edad?"

Diferencias importantes entre 1984 y 2024

La edad de Reagan —en realidad, su aptitud para un segundo mandato— era ahora indeleblemente parte de la carrera de 1984, un sorprendente paralelismo con lo que está sucediendo en 2024 tras la inestable actuación de Biden en el debate. Pero hay diferencias clave.

Reagan lideraba el primer debate, mientras que Biden y Trump estaban prácticamente empatados. En el escenario, "Biden fue terrible desde el principio", dijo Jaroslovsky, fundador de la Asociación de Noticias en Línea.

Entonces, como ahora, dijo Jaroslovsky, los partidarios del asediado presidente dieron un giro vigoroso.

La operación de Reagan dijo que había estado cansado. Hubo rumores de que el personal lo estaba preparando demasiado, dijo Jaroslovsky. El equipo de Biden citó la fatiga de dos viajes al extranjero que habían agotado incluso a los empleados más jóvenes. Fue una mala noche, dijeron. La culpa voló hacia los asesores del presidente. Los demócratas en el Capitolio se quejaron de que el desempeño de Biden había dañado sus posibilidades en las urnas. Y los críticos de la prensa afirmaron que los reporteros no habían logrado que el presidente y su personal rindieran cuentas.

Para el martes, aumentaba la presión sobre Biden para que se retirara de la carrera y abriera un proceso difícil para que los demócratas nominaran a otra persona. La crisis se extendió por todo el Partido Demócrata poco más de seis semanas antes de su convención en Chicago. No está claro si Biden y Trump debatirán por segunda vez.

"Yo estoy a cargo"

El momento de Reagan en 1984 llegó durante el segundo debate a los 33 minutos, cuando Henry Trewhitt de The Sun (Baltimore) Sun dijo: "Usted ya es el presidente más viejo de la historia, y algunos miembros de su personal dicen que estaba cansado después de su encuentro más reciente con el Sr. Mondale". Aquí, Reagan cuadró los pies y reprimió una sonrisa. Estaba listo.

Trewhitt señaló que el presidente John F. Kennedy (el presidente electo estadounidense más joven) apenas durmió durante la crisis de los misiles cubanos: "¿Hay alguna duda en su mente de que sería capaz de funcionar en tales circunstancias?"

—En absoluto, señor Trewhitt —dijo Reagan—. Más tarde, declaró: "Yo estoy a cargo".