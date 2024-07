Bodegueros de Nueva York piden intervención del Gobierno federal para frenar violencia

Propietarios de bodegas en la Gran Manzana, expresaron su preocupación por los constantes crímenes que ocurren diariamente dentro de estas tiendas y han pedido la intervención del Gobierno federal para poder implementar un plan que les permita controlar estos incidentes.

"UBA no puede seguir reuniendo y reuniéndose y reuniéndose con Políticos, necesitamos acciones, no palabras. Esperamos que el Gobierno federal se involucre y nos ayude a financiar Safe Haven Bodegas para las comunidades a las que servimos. ¡Cuántas conferencias de prensa más se necesitarán! Apreciamos las intenciones de la gobernadora , pero ahora necesitamos actuar antes de que alguien más muera. ¿Dónde están los cinco millones que prometió la gobernadora ? Podría estar salvando vidas hoy, no mañana", dijo Radahmes Rodríguez, presidente de la UBA en un comunicado de prensa.

Las informaciones fueron ofrecidas luego de que una madre mexicana de 41 años, Identificada como Oralia Pérez, empleada de una bodega en El Bronx, fuera golpeada con un martillo en la cabeza cuando un hombre y una mujer entraron a la tienda exigiendo un reembolso por una pipa de agua de 30 dólares. La empleada reconoció a la pareja como los mismos que habían robado 40 dólares en productos dos días antes.

La United Bodegas of America destacó que este fue el cuarto incidente violento contra un trabajador de bodega en una semana. Pocas horas después de que Pérez fuera herida, un cliente en una tienda de conveniencia en Queens fue fatalmente apuñalado.

Botón de pánico para prevenir asaltos

Desde el pasado mes de junio, los bodegueros han comenzado a implementar una nueva tecnología, con la finalidad de controlar o erradicar la violencia que sufren trabajadores de las tiendas, con un "botón de pánico".

"Los botones de pánico que pueden notificar a numerosas personas en tiempo real, salvarán vidas y disuadirán a los delincuentes" dijo Fernando Mateo, portavoz del grupo United Bodegas of América (UBA).

La UBA no precisó cuántas bodegas participarían en el programa para comenzar, pero, según el director ejecutivo de SaferWatch, Geno Roefaro, el sistema de botón de pánico ya está en uso en innumerables edificios gubernamentales y otros edificios públicos en el país.

"Creemos que todos los que trabajan o visitan una bodega merecen sentirse seguros, y este nuevo programa nos ayuda a lograrlo, estamos instalando la tecnología SaferWatch porque puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte", dijo Mateo.

Roefaro explicó que, "esta plataforma específica salva vidas y utiliza tecnología que se relaciona directamente con el 911 de nuevas formas y métodos".