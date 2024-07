Bisabuela gana premio mayor de la lotería tras terminar su tratamiento contra el cáncer

Una bisabuela de Pensilvania, que recientemente terminó su radioterapia para combatir el cáncer de mama, ganó 5 millones de dólares con un boleto de "rasca y gana" de la lotería estatal.

Donna Osborne, de 75 años, ganó el premio mayor el mes pasado cuando compro un boleto de "Monopoly Own It All" con un valor de 50 dólares mientras compraba gasolina en una tienda del condado Lancaster, donde vive. Osborne dijo que, antes, había comprado un billete de lotería de cinco dólares con el que ganó 50, así que usó ese dinero para comprar otro boleto.

"Estaba en el aeropuerto con mi hija. Íbamos a ver a nuestra familia en Florida, pero el vuelo se retrasó. Se retrasó tantas veces que decidí volver a casa. Mi hija se quedó y voló a Florida", dijo Osborne. "¡Si no hubiera salido del aeropuerto, nunca hubiera comprado ese boleto!".

Osborne dijo que rascó el boleto cuando estaba en el estacionamiento de la tienda y quedó asombrada cuando se dio cuenta de que había ganado el premio mayor.

"¡No podía creerlo!", dijo Osborne. "Volví a la tienda y dije, ´¿Podrían revisar esto, por favor? ¿Es correcto o no?´ El empleado dijo, ´¡Es correcto!´".

Osborne, que dijo haber jugado a la lotería "desde que inició" hace unos 50 años, llamó a su hija con la buena noticia, pero no le creyó.

La mujer, que ha trabajado durante décadas proporcionando transporte a personas amish, dijo que no planea jubilarse pronto. Pero tiene otro viaje en mente.

"No sé qué hacer conmigo, tengo que seguir moviéndome", dijo. "Creo que invertiré una parte del premio, desde luego, pero después iré a Alaska", señaló.