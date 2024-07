Biden insiste en continuar en la carrera por la reelección para "terminar el trabajo"

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, utilizó una conferencia de prensa el jueves para presentar una enérgica defensa de sus políticas externas e internas, y desestimó cualquier duda sobre su capacidad para mantenerse en el cargo otros cuatro años, aun cuando trastabilló en una referencia a Donald Trump en una de sus primeras respuestas.

"No estoy en esto por mi legado. Estoy en esto para terminar el trabajo que inicié", dijo Biden mientras insistía en que cuenta con un sólido apoyo de los votantes y en que permanecerá en la contienda y ganará.

Si bien con algunos tropiezos, el presidente rechazó cualquier insinuación de mostrar indicios de que va en declive, o de que no es él quien lleva las riendas del gobierno. Pero cada vez hay más exhortos de legisladores, celebridades y otros renombrados demócratas para que se retire de la contienda presidencial.

"Mi agenda ha estado a tope", declaró. "Así que si bajo el ritmo y no puedo hacer el trabajo, esa es una muestra de que no debería hacerlo. Pero hasta el momento no hay ningún indicio de ello. Ninguno".

Los demócratas están ante un problema irresoluble. Donantes, simpatizantes y legisladores clave han expresado sus dudas en torno a las capacidades de Biden para mantenerse en campaña después de su reciente desempeño en el debate del 27 de junio, pero el mandatario de 81 años de edad se rehúsa a darse por vencido mientras se prepara para enfrentarse nuevamente a Trump en los comicios de noviembre.

La primera persona en hacerle una pregunta a Biden durante la conferencia de prensa le preguntó sobre el apoyo que ha perdido entre muchos de sus colegas demócratas y sindicalistas, y le cuestionó sobre la vicepresidenta Kamala Harris. En un principio, el mandatario se mostró desafiante y dijo: "El UAW me respaldó, pero continúa", usando las iniciales en inglés del Sindicato de Trabajadores Automotrices. Pero luego confundió a Harris con Trump, cuando declaró: "No habría elegido al vicepresidente Trump para ser vicepresidente si ella no fuera capaz".

Trump dio a conocer su opinión en vivo mientras se llevaba a cabo la conferencia de prensa, y publicó en su red social un video del presidente diciendo: "vicepresidente Trump".

Trump añadió sarcásticamente: "Buen trabajo, Joe".

Hasta la tarde del jueves, una docena de representantes demócratas le habían pedido que abandone la contienda. La conferencia de prensa fue un intento por demostrar que es apto para mantenerse otros cuatro años en el cargo. Los votantes están al pendiente y funcionarios sopesan la posibilidad de presionar para que haya una alternativa.