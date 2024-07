Más de 60 medios internacionales reclaman a Israel un acceso "independiente" a Gaza

Más de sesenta medios de comunicación internacionales publicaron el jueves una carta abierta pidiendo a Israel un "acceso inmediato e independiente" para la prensa a la asediada Franja de Gaza, tras nueve meses de una guerra devastadora.

CNN, BBC y la AFP, entre otros, reclamaron "a las autoridades israelíes que pongan fin inmediatamente a las restricciones impuestas a los medios extranjeros que ingresan a la Franja de Gaza", así como "que concedan acceso independiente a las organizaciones de prensa internacionales que deseen ir al territorio".

En nueve meses de guerra, "los periodistas internacionales todavía no tienen acceso a Gaza, salvo algunos raros viajes escoltados por el ejército israelí", denunciaron los 64 firmantes, entre los que se encuentran también el diario británico The Guardian y el estadounidense The New York Times.

Las restricciones impuestas por Israel han supuesto una "carga imposible e irracional" a los periodistas locales para documentar esta guerra a la que ellos mismos se enfrentan, añaden.

Según el Comité para la Protección de los Periodistas, una asociación con sede en Nueva York que coordinó la carta abierta, más de 100 periodistas han sido asesinados desde el inicio de la guerra, convertida en uno de los conflictos más mortíferos para la prensa.

Los reporteros que permanecen en el territorio palestino trabajan en condiciones de "privación extrema", señala la carta.

Los firmantes piden a Israel "respetar sus compromisos en materia de libertad de prensa proporcionando a los medios extranjeros acceso inmediato e independiente a Gaza" y "respetar sus obligaciones internacionales de proteger a los periodistas en tanto civiles".

A principios de 2024, más de treinta medios de comunicación internacionales pidieron que se protegiera a los reporteros palestinos que permanecen en Gaza.

La ofensiva israelí en la Franja ha provocado un desastre humanitario y ha matado hasta el momento a 38,345 personas, en su mayoría civiles, según datos del Ministerio de Salud del gobierno de Gaza, territorio palestino gobernado por Hamás.

La guerra estalló tras el ataque sin precedentes llevado a cabo por Hamás en suelo israelí el 7 de octubre, que provocó la muerte de 1,195 personas, la mayoría civiles, según un recuento de la AFP elaborado a partir de datos oficiales israelíes.