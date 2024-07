Oncólogo de RD coincide en que los alisados para el pelo podrían provocar alteraciones hormonales

El expresidente de la Sociedad Dominicana de Oncología Médica (Sodom), Miguel Monanci, reconoció la creciente preocupación en torno a las sustancias que componen los alisados para el cabello, advirtiendo que estos podrían causar alguna alteración hormonal, y destacó que el país cuenta con poca data sobre su relación con el cáncer.

El oncólogo señaló el cáncer de endometrio como uno de los cánceres relacionados con productos que contienen sustancias como los parabenos, bisfenol y los formaldehídos, esta última siendo la identificada por diversos estudios en Estados Unidos como la responsable en diversos cambios hormonales y del sistema reproductivo femenino.

El doctor explicó a Diario Libre que el cáncer de endometrio es el tercer cáncer más frecuente entre las mujeres dominicanas y está relacionado con un exceso de estrógeno, que a su vez provoca un sobre crecimiento del endometrio.

"El endometrio es un tejido que recubre la cavidad uterina que se caracteriza po ser sensible a los cambios hormonales del ciclo reproductivo, tomando en cuenta en este punto, un exceso de estrógenos produce un sobrecrecimiento del endometrio, lo que se conoce como hiperplasia endometrial, que en muchas ocasiones se relaciona al cáncer de endometrio", indicó el especialista sobre la posible relación de las sustancias de los alisados con la salud femenina.

"Solo estamos conscientes, hasta el momento, que podrían provocar alguna alteración hormonal" Miguel Monanci Médico internista/oncólogo “

Monanci, sin embargo, destacó que este tipo de cáncer cuenta con "unos factores de riesgo bien claros y bastante estudiados tales como la obesidad y la falta, ausencia total o parcial de la ovulación".

El cáncer de endometrio queda detrás del cáncer de mama y el de cuello uterino, como los cánceres de mayor prevalencia en la población femenina del país.

RD sin estudios sobre riesgos de alisados

El doctor Miguel Monanci dijo que en el país no existe de momento una investigación sobre la implicación de estos productos químicos con diferentes tipos de cánceres, pero señaló que desde la sociedad de oncología médica han advertido de los riesgos de los alisados y otros productos que utilizan sustancias que afectan a la salud.

"Hasta el momento en la República Dominicana no se han realizado estudios relacionados a este vinculación química, pero en su momento como sociedad Dominicana de Oncología Médica (Sodom), nos hemos pronunciado con relación, no solo a estas sustancias y sus implicaciones relacionada al cáncer, si no que otras sustancias de uso frecuente en el consumo humano", fue la respuesta de Monanci al ser preguntado sobre la existencia de data sobre el tema en el país.

El expresidente de la sociedad se mostró cauteloso al atribuir solo a factores externos el incremento del cáncer en mujeres jóvenes, señalando la importancia de los factores genéticos y hereditarios, así como la necesidad de conocer la realidad de esta enfermedad en el país.

"Por eso es que cada día trabajamos para la realidad de tener un registro de tumores en la República Dominicana, lo que en su momento nos podría dar a luz sobre la verdadera realidad del comportamiento del cáncer en nuestro país, tomando en cuenta que somos una raza bastante heterogénea lo que hace mucho más interesante el poder que investigar y saber qué tenemos, qué necesitamos y frente a qué estamos", reflexionó el especialista.

Monanci considera que se debe esperar por "estudios más rigurosos y robustos" que confirmen la asociación de sustancias como los formaldehídos en el desarrollo de cánceres, como el de endometrio.

Una investigación en Estados Unidos, que involucró a 34,000 mujeres, encontró que aquellas mujeres que usaban con más frecuencia productos para alisar el cabello, tenía dos veces y media más probabilidades de desarrollar cáncer de útero.