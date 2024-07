Delegados republicanos se reúnen en Milwaukee esta semana para elegir a su candidato presidencial

Alrededor de 2,500 delegados se reunirán en Milwaukee esta semana en la Convención Nacional Republicana para someter a votación la selección del candidato presidencial del partido, un proceso que pondrá fin formalmente a las elecciones primarias.

Será un acto sin suspenso: el expresidente Donald Trump ya es el virtual candidato desde hace meses, tras asegurar la mayoría de los delegados de la convención el 12 de marzo, pero se convierte oficialmente en el abanderado del partido hasta después del pase de lista, cuando los delegados votan por un candidato.

Una gran mayoría de esos delegados de antemano está comprometida a apoyar a Trump, quien sólo necesita la mayoría para ganar la nominación republicana. Sin embargo, debido a las reglas del partido a nivel estatal, al menos un puñado respaldará a la excandidata Nikki Haley, incluso después de que ella dio libertad a sus delegados.

Si bien a los delegados demócratas técnicamente se les permite desviarse de su candidato prometido para votar a conciencia, los delegados republicanos permanecen vinculados a su candidato asignado sin importar sus opiniones personales. Eso significa que las reglas del partido casi garantizan que Trump se convertirá oficialmente en el candidato presidencial esta semana.

¿Cuándo es el pase de lista y cómo se llevará a cabo?

El líder de cada delegación estatal se turnará, en orden alfabético, para anunciar sus resultados. Si una delegación decide pasar cuando le toca el turno, tendrá otra oportunidad de anunciar sus resultados al final del pase de lista.

Los republicanos aún no han anunciado la hora y fecha del pase de lista.

¿Cuántos delegados apoyarán a Trump?

Al menos 2,268 delegados apoyarán a Trump en la Convención Nacional Republicana, aunque su límite es incluso mayor.

La mayoría de los estados envía delegados a la convención que están "vinculados" a un candidato en particular, lo que significa que esos delegados deben apoyar a un candidato en particular en la convención. Los partidos estatales se basan en los resultados de las votaciones primarias o de caucus y reuniones más pequeñas del partido al momento de decidir cómo asignar esos delegados a los diferentes candidatos presidenciales.

Pero al menos 150 delegados republicanos —incluyendo todas las delegaciones de Montana, Nuevo México y Dakota del Sur— están técnicamente "no vinculados", lo que significa que pueden votar por cualquier candidato en la convención. Docenas de esos delegados han confirmado a The Associated Press que planean votar por Trump en la convención, lo que se refleja en los 2.268 delegados que ya se han comprometido con Trump. Algunos de esos delegados también han dicho que esperan que sus colegas voten por Trump, incluso si esos delegados no han confirmado sus intenciones a la AP.

¿Qué sucede con los delegados de un candidato retirado?

Es probable que Trump sea el único candidato que compita formalmente por la nominación, porque las reglas del Comité Nacional Republicano requieren que los candidatos ganen una pluralidad de delegados en al menos cinco estados. Trump es el único candidato que se apuntó el triunfo en cinco estados en las primarias: Haley ganó únicamente en Vermont y Washington, D.C, y ningún otro candidato obtuvo una victoria en una contienda por la nominación republicana este año. Sin embargo, las reglas de los partidos estatales individuales prescriben si los delegados vinculados a candidatos retirados pueden votar por un candidato diferente, y algunas de esas reglas exigen que los delegados mantengan su compromiso con su candidato sin importar que éste ya haya sido descartado.

Por ejemplo, un portavoz del Partido Republicano de Carolina del Norte confirmó que los delegados de Haley siguen vinculados a ella, según las reglas estatales. Ella ganó 12 delegados en las primarias estatales de marzo. En Nueva Hampshire, sin embargo, las reglas estatales indican que los nueve delegados prometidos a Haley son libres de votar por otro candidato dado que ella se retiró formalmente de la contienda, sin el requisito de que ella deba liberarlos formalmente.

En Iowa, donde cuatro aspirantes a la candidatura presidencial republicana recibieron delegados, un portavoz del partido confirmó que las reglas estatales dictan que los 40 delegados deben apoyar al único candidato cuyo nombre se tendrá en cuenta: Trump.