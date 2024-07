Bob Menéndez al salir del juzgado: "Nunca he sido un agente extranjero"

El senador estadounidense Bob Menéndez fue declarado culpable de todos los cargos el martes en un amplio juicio por corrupción en el que se le acusó de aceptar sobornos de oro y dinero en efectivo de tres empresarios de Nueva Jersey y de actuar como agente del gobierno egipcio.

Un jurado en Manhattan deliberó durante tres días antes de declarar al demócrata culpable de 16 delitos, entre ellos soborno, extorsión, fraude de servicios honestos, obstrucción de la justicia y conspiración.

El fiscal dijo que abusó del poder de su oficina para proteger a sus aliados de investigaciones criminales y enriquecer a sus asociados, incluida su esposa, a través de actos que incluyeron reunirse con funcionarios de inteligencia egipcios y suavizar su posición hacia ese país mientras aceleraba su acceso a millones de dólares en ayuda militar estadounidense.

Menéndez, de 70 años, miró hacia el jurado por momentos y pareció marcar un documento frente a él mientras se leía el veredicto. Después, se sentó apoyando la barbilla en las manos cerradas y los codos sobre la mesa. Prometió apelar al salir del juzgado.

"Nunca he violado mi juramento público. Nunca he sido más que un patriota de mi país y para mi país. Nunca, nunca he sido un agente extranjero", dijo Menéndez ante una colección de micrófonos antes de caminar rápidamente hacia un automóvil que lo esperaba.

Menéndez no testificó en el juicio de nueve semanas, pero insistió públicamente en que sólo estaba haciendo su trabajo como presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Dijo que los lingotes de oro encontrados en su casa de Nueva Jersey por el FBI pertenecían a su esposa, Nadine Menéndez. Ella también fue acusada, pero su juicio se pospuso para que pudiera recuperarse de una cirugía de cáncer de mama y se ha declarado inocente.

El veredicto potencialmente condena las posibilidades de Menéndez de ganar la reelección como independiente.

El resultado del juicio provocó que un coro de demócratas pidiera la renuncia de Menéndez, incluido el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, el senador junior de Nueva Jersey, Corey Booker, y el candidato del partido para reemplazar a Menéndez, el representante Andy Kim.

"A la luz de este veredicto de culpabilidad, el senador Menéndez ahora debe hacer lo que es correcto para sus electores, el Senado y nuestro país, y renunciar", dijo Schumer en un comunicado.

El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, quien nombraría al reemplazo de Menéndez, instó al Senado a expulsarlo si no renuncia. No está claro si Schumer estaría dispuesto a celebrar esas votaciones. La expulsión requiere una mayoría de dos tercios. Un senador no ha sido destituido de su cargo en más de un siglo.

Curtis Bashaw, el candidato republicano para el escaño, también pidió a Menéndez que renuncie, diciendo que Nueva Jersey merece algo mejor que "la corrupción y los escándalos políticos hechos para la televisión, cortesía de Bob Menéndez y la maquinaria demócrata".

Mientras tanto, el Comité de Ética del Senado completará su propia investigación sobre Menéndez "con prontitud" y considerará una "gama completa de acciones disciplinarias", según un comunicado del demócrata Chris Coons y el republicano James Lankford, presidente y vicepresidente del comité.

Menéndez enfrenta la posibilidad de pasar décadas en prisión. El juez Sidney H. Stein programó la sentencia para el 29 de octubre, una semana antes del día de las elecciones.

Este fue el segundo juicio por corrupción para Menéndez. Un enjuiciamiento anterior por cargos no relacionados en 2017 terminó con un jurado estancado.

"Este caso siempre ha sido sobre niveles impactantes de corrupción, cientos de miles de dólares en sobornos en forma de efectivo, lingotes de oro, un Mercedes-Benz. Esto no era la política de siempre, era la política con fines de lucro. Y ahora que un jurado ha condenado a Bob Menéndez, sus años de vender su oficina al mejor postor finalmente han llegado a su fin", dijo el fiscal federal Damian Williams fuera del tribunal.

Dos coacusados también fueron condenados. Los empresarios de Nueva Jersey, Wael Hana y Fred Daibes, fueron acusados de pagar sobornos. Un tercer empresario, José Uribe, se declaró culpable antes del juicio y testificó contra los demás.

El abogado de Hana, Lawrence Lustberg, dijo que presentaría mociones para anular el veredicto. El sistema de justicia estadounidense "en su opinión, lo ha defraudado", dijo Lustberg. El abogado de Daibes, César de Castro, también prometió una apelación, diciendo: "Creemos que el resultado fue erróneo".

El juicio se llevó a cabo en un tribunal federal a poco más de una cuadra del tribunal estatal donde el expresidente Donald Trump fue condenado en mayo por falsificar registros comerciales. Los dos poderosos hombres estuvieron siendo juzgados simultáneamente durante semanas.

La decisión del jurado siguió a una larga investigación que incluyó una redada del FBI en junio de 2022 en la casa de Menéndez en Englewood Cliffs, una comunidad adinerada al otro lado del río Hudson de la ciudad de Nueva York. Los agentes del FBI incautaron casi 150,000 dólares en lingotes de oro y 480,000 dólares en efectivo, en su mayoría en fajos de billetes de 100 dólares, metidos en botas, cajas de zapatos y chaquetas. En el garaje había un Mercedes-Benz descapotable.

Los fiscales argumentaron que el oro, el dinero en efectivo y el automóvil eran sobornos. Los abogados de Menéndez cuestionaron eso, argumentando que el oro pertenecía a su esposa y que ella lo había mantenido en la oscuridad sobre problemas financieros tan sombríos que casi pierde la casa por ejecución hipotecaria. Dijeron que el senador habitualmente acumulaba dinero porque sus padres escaparon de Cuba en 1951 con solo el efectivo que habían escondido en un reloj de pie.

Más impactantes, sin embargo, fueron las acusaciones de que Menéndez había ganado parte del tesoro utilizando su poderosa posición en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado para beneficiar a Egipto, un importante aliado de Estados Unidos pero que a menudo es objeto de críticas estadounidenses por presuntos abusos a los derechos humanos.

Los fiscales dijeron que Nadine Menéndez se presentó como un conducto para su poderoso esposo, intercambiando mensajes de texto con un general egipcio y ayudando a organizar una visita a Washington del jefe del servicio de inteligencia de Egipto. A un general le envió un mensaje de texto: "En cualquier momento que necesite algo, tenga mi número y haremos que todo suceda".

El senador Menéndez, dijeron los fiscales, tomó medidas para congraciarse con los funcionarios egipcios, incluyendo proporcionarles información sobre el personal de la embajada de Estados Unidos en El Cairo y escribir una carta a sus colegas senadores alentándolos a levantar la suspensión de 300 millones de dólares en ayuda militar. El senador también le dijo a su esposa que le hiciera saber a sus contactos egipcios que planeaba firmar 99 millones de dólares en municiones para tanques.

Los fiscales dijeron que los números de serie de los lingotes de oro y las huellas dactilares en la cinta que unían las pilas de efectivo fueron rastreados hasta Hana y Daibes.

Los fiscales dijeron que Menéndez tomó numerosas medidas para beneficiar a los empresarios, incluida la protección de la decisión de Egipto de otorgar a Hana un lucrativo monopolio para certificar que la carne enviada a Egipto cumplía con los requisitos dietéticos islámicos. Menéndez le pidió a un funcionario de agricultura de Estados Unidos que abandonara su oposición al acuerdo de monopolio a pesar de las preocupaciones de que aumentaría los precios.

Uribe testificó en el juicio que pagó para que Nadine Menéndez comprara un Mercedes-Benz convertible a cambio de la ayuda del senador para asegurar que su negocio de seguros no se vería afectado por las investigaciones criminales de Nueva Jersey sobre una empresa de camiones que pertenecía a su amigo.

Los fiscales también dijeron que el senador Menéndez intentó interferir en un proceso penal federal contra Daibes, un promotor inmobiliario políticamente influyente acusado de fraude bancario. El fiscal federal de Nueva Jersey, Philip Sellinger, testificó en el juicio que Menéndez lo interrogó sobre el enjuiciamiento de Daibes y dijo que creía que estaba "siendo tratado injustamente".

Los fiscales también presentaron evidencia de que Menéndez tomó medidas favorables al gobierno de Qatar para ayudar a Daibes a asegurar un acuerdo multimillonario con un fondo de inversión qatarí.

La carrera política de Menéndez comenzó en 1974 cuando, solo dos años después de terminar la escuela secundaria, fue elegido miembro de la junta de educación en Union City, Nueva Jersey. Más tarde se desempeñó en la legislatura estatal y luego fue elegido para la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en 1992. Se convirtió en senador de los Estados Unidos en el 2006.

Menéndez tuvo la dudosa distinción de ser el único senador estadounidense acusado dos veces.

En 2015, fue acusado de permitir que un acaudalado oftalmólogo de Florida comprara su influencia a través de vacaciones de lujo y contribuciones a campañas. Después de que un jurado no pudo llegar a un veredicto unánime en 2017, los fiscales federales de Nueva Jersey abandonaron el caso en lugar de llevarlo a juicio nuevamente.

Los votantes aceptaron el juicio nulo como una exoneración y devolvieron a Menéndez al Senado.

Después de su segunda acusación el verano pasado, Menéndez afirmó que estaba siendo perseguido, diciendo que algunas personas "no pueden aceptar que un latinoamericano de primera generación de orígenes humildes pueda llegar a ser senador de los Estados Unidos".