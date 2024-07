Estas son algunas aerolíneas y aeropuertos que reportan interrupciones

Un vistazo a algunas de las interrupciones que afectan a las aerolíneas y aeropuertos de todo el mundo:

Alemania: Eurowings dijo que tuvo que cancelar los vuelos domésticos alemanes, así como los servicios hacia y desde el Reino Unido el viernes. La filial de bajo costo de Lufthansa dijo que sus procesos de check-in y embarque se vieron afectados por la interrupción de la computadora. La aerolínea pidió a las personas que viajen dentro de Alemania que reserven un boleto de tren y lo presenten para su reembolso.

Corea del Sur: Varias aerolíneas de bajo costo reportaron problemas, lo que provocó retrasos en el embarque de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de Incheon, el aeropuerto más grande del país. Jeju Air Co. dijo que estaba experimentando problemas con la venta de boletos y otros servicios en su sitio web.

Air Premia Inc. dijo que servicios clave en su sitio web, como reservas de boletos, cancelaciones y check-ins en línea, no estaban funcionando. El sitio web de Eastar Jet Co. no era accesible hasta la madrugada del viernes.

United Airlines dijo que el apagón estaba afectando sus sistemas informáticos y advirtió a los clientes de posibles retrasos en los vuelos. La aerolínea dijo que algunos vuelos se están reanudando y está emitiendo exenciones para facilitar el cambio de planes de viaje dentro de su sitio web.