Turista colombiana "enamorada de RD", crea fundación para ayudar a niños de escasos recursos del país

Fue en el 2019 cuando Kerlin Sabogal, una joven de origen colombiano radicada en Texas, Estados Unidos, visitó por primera vez la República Dominicana, quedando enamorada de la acogida y del calor humano que recibió. Emprendió su viaje al país por una amiga, que la invitó a conocer su tierra y sus raíces humildes, lo cual la impulsó a apoyar económicamente la escuela donde ella estudió y desde donde nació "The Courage to Bee", un proyecto que actualmente brinda ayuda a niños de varios sectores vulnerables.

"El inicio de The Courage to Bee surgió de mis viajes a la República Dominicana, impulsado por una profunda conexión con el país a través de una amiga cercana. A lo largo de mis viajes, un interés recurrente en los diversos sistemas educativos y las dinámicas comunitarias alimentó mi pasión por el cambio", dijo Kerlin Sabogal mientras conversaba sobre los comienzos de esta fundación.

La joven colombiana, oriunda de la isla de San Andrés, también proviene de orígenes humildes y asegura que, gracias a esto, comenzó a ver la educación como medio para romper el ciclo de la pobreza. Estudió y ejerció el periodismo en su país y a los 23 años se mudó a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades para su desarrollo personal y profesional.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/19/whatsapp-image-2024-07-19-at-11.57.28-am.jpeg

"Valientemente salí de mi zona de confort, dejando Colombia a los 23 años para perseguir una maestría en los EE. UU. Este viaje transformador fortaleció mi determinación, empoderándome para eventualmente establecer mi organización, The Courage to Bee", aseguró la colombiana nacionalizada estadounidense.

Kerlin cuenta que al inicio del proyecto no contaba con los recursos suficientes para brindar la ayuda que esperaba, y fue su hijo Terry de siete años, quien, en ese momento, sabiendo que su mamá necesitaba dinero para abrir una cuenta de banco para la organización, se ofreció a donar 40 dólares de los 80 que había ahorrado de su mesada, convirtiéndose así, en el primer donante de The Courage to Bee.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/19/whatsapp-image-2024-07-19-at-11.57.27-am--2.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/19/whatsapp-image-2024-07-19-at-11.57.27-am.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/19/whatsapp-image-2024-07-19-at-11.57.27-am--1.jpeg

Desde entonces, ya han brindado asistencia a más de 1,500 niños en todo el país, desde Herrera, en Santo Domingo, hasta La Vega, San Pedro de Macorís y Las Terrenas. El apoyo va desde entregar artículos básicos para la escuela como mochilas, útiles escolares y kits de higiene personal. También posee otro programa con el que proporcionan recursos a ligas de pelota.

"Sports for Bees ofrece educación a estos jóvenes que asisten a las ligas de pelotas para cerrar la brecha entre sus circunstancias y sus aspiraciones. Este programa ayuda a una liga en el municipio de Las Uvas, en La Vega, proporcionándoles todo tipo de materiales para que los 100 atletas que entrenan allí tengan lo necesario para ser no solo buenos atletas, sino también buenos estudiantes. De este programa han surgido resultados maravillosos y ya dos miembros de esta liga han firmado con la MLB para los Mets de Nueva York y los Colorado Rockies", destacó Sabogal.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/19/whatsapp-image-2024-07-19-at-11.57.30-am.jpeg

"Crecer en circunstancias humildes a menudo trae consigo un conjunto único de desafíos y oportunidades. En un entorno así, los valores se cultivan no solo a través de palabras, sino también mediante experiencias vividas y la resiliencia necesaria para sortear los obstáculos de la vida", concluyó.

Destacó que también han expandido sus operaciones a su comunidad local en Houston y, para 2025, esperan tener programas en funcionamiento en Honduras y Colombia.

La fundación recibe ayuda de varias instituciones y empresas estadounidenses, que han asumido el compromiso de apoyar la educación y el crecimiento profesional y social de jóvenes en situaciones vulnerables.