Denuncia de reina de belleza de Kansas contra la violencia doméstica se vuelve viral

Un video recién publicado en que la reina de belleza de Kansas exhibe públicamente a su agresor desde el escenario durante su coronación ha recabado una gran cantidad de muestras de apoyo en las redes sociales.

Alexis Smith, quien por las noches trabaja como enfermera de cuidados intensivos cardiotorácicos en Wichita, fue coronada Miss Kansas el 8 de junio, pero apenas la semana pasada publicó el video de sus comentarios en el escenario en la red social X. Sus comentarios resuenan entre miles de personas, en parte porque exhibió a su agresor desde el escenario, diciendo que el responsable estaba sentado entre el público.

El video publicado el 16 de julio tiene más de 60,000 vistas y ha sido reproducido en un gran número de medios noticiosos.

"Mi visión como la próxima Miss Kansas es eliminar las relaciones tóxicas y abusivas", dijo Smith durante el certamen del mes pasado. "De hecho, algunos de ustedes en el público me vieron muy sensible mucho porque mi agresor está hoy aquí. Pero eso no va a detenerme de subir a este escenario de Miss Kansas y representar a la próxima Miss Kansas".

Smith apenas inició su reinado y comenzó a plantear sus inquietudes sobre el tema en entrevistas y publicaciones en redes sociales. Sus atrevidos comentarios en contra de la violencia doméstica y su valor para levantar la voz han recibido los elogios de decenas de personas mientras su video es compartido una y otra vez.

A la reina de belleza le importan enormemente los temas sobre violencia doméstica no sólo porque fue una víctima, al igual que muchos otras mujeres en su familia, ha dicho.

"Mi familia, cada una de las mujeres de mi familia, ha sido afectada por la violencia doméstica", dijo en una entrevista con la cadena de televisión de Wichita KSN. "A los 14 años, tuve mi primera relación, pero también fue una relación abusiva en la que estuve hasta más o menos 2018, 2019. Es algo que aún experimento y con lo que aún tengo que lidiar hoy en día".

Smith dijo que incluso se mudó a Texas durante un par de años después de escapar de su relación. Volvió a Wichita para estudiar enfermería en la Universidad Newman.