George Clooney respalda a Kamala Harris como candidata y elogia a Biden

El actor George Clooney, uno de los primeros activistas demócratas de alto perfil que instó a Joe Biden a abandonar la caerrea por la reelección, anunció el martes su respaldo a la vicepresidenta Kamala Harris como candidata.

"El presidente Biden ha demostrado lo que es el verdadero liderazgo. Está salvando la democracia una vez más. Estamos muy emocionados por hacer todo lo posible en respaldo de la vicepresidenta Harris en su búsqueda histórica" de la Presidencia de Estados Unidos en las elecciones de noviembre, dijo Clooney en una declaración a la cadena CNN.

Clooney, un importante recaudador de fondos para los candidatos del Partido Demócrata y veterano impulsor de Biden, rompió filas hace dos semanas al pedir abiertamente al presidente de 81 años que diera paso a un candidato más joven para que el partido tuviera más posibilidades de vencer al magnate republicano Donald Trump el 5 de noviembre.

"Adoro a Joe Biden. Lo considero un amigo y creo en él... Pero la única batalla que no puede ganar es la lucha contra el tiempo", escribió sorpresivamente Clooney para el The New York Times, al justificar su demanda.

Con Biden a la cabeza de la fórmula, los demócratas "no van a ganar en noviembre", perderán el control del Senado y no obtendrán la mayoría en la Cámara de Representantes, explicó el actor ganador del Oscar.

Después de días de creciente presión, Biden anunció abruptamente el domingo que abandonaba la carrera y respaldó a su vicepresidente. Harris obtuvo rápidamente un apoyo abrumador de los líderes del partido y una enorme cantidad de donaciones de los votantes.