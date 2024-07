Massachusetts endurece restricciones para usar los albergues para familias sin hogar

La gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, dio a conocer el martes nuevas restricciones para acceder a los programas de acogida destinados a familias sin hogar en el estado.

A partir del 1 de agosto, las familias que no tengan prioridad para acceder a los albergues de emergencia solo podrán permanecer en refugios temporales durante cinco días.

Healey dijo que estaba endureciendo las restricciones para acceder al sistema de asistencia de emergencia debido a las "continuas limitaciones de capacidad" y a la necesidad de proteger su sostenibilidad financiera, en parte debido a la afluencia de inmigrantes al estado.

Se dará prioridad a las familias que se hayan quedado sin hogar por un desahucio sin culpa o por circunstancias repentinas o inusuales ajenas a su control, como una inundación o un incendio. También se les dará prioridad si al menos un miembro de la familia es veterano militar, dijo Healey.

De igual manera se seguirá dando prioridad a las familias que tengan necesidades médicas importantes o hijos recién nacidos, o que corran el riesgo de sufrir violencia doméstica.

Las familias a las que no se dé prioridad para su colocación en albergues de emergencia podrán alojarse en lo que el gobierno denomina "centros de alivio temporal", donde solo pueden permanecer cinco días. En la actualidad, estas familias pueden alojarse durante 30 días en los centros temporales y solicitar una prórroga. A partir del 1 de agosto, las familias que se alojen en un centro de alivio temporal tendrán que esperar seis meses o más para ser acogidas en el sistema de albergues familiares de emergencia.

Actualmente hay unas 300 familias en centros de alivio, señaló la gobernadora.

"Llevamos meses diciendo que el rápido crecimiento de nuestro sistema de albergues de emergencia no es sostenible. Ya no hay espacio en los albergues de Massachusetts y simplemente no podemos permitirnos tener un sistema de estas dimensiones", dijo Healey a los reporteros. "Me parece que hacer esto es lo correcto".

La demócrata también defendió el programa que reembolsa los gastos de viaje a las familias para que se queden en sitios seguros fuera del estado.

"También les hemos ofrecido la alternativa de que quizá deseen irse con familiares o alguien que conozcan en otra parte, comunidades en otro sitio del país, y pienso que es algo humano y apropiado lo que se hace", señaló.

Amy Carnevale, quien preside el Partido Republicano del estado, dijo que Healey "finalmente está implementando algunas de las medidas que hemos estado defendiendo".

La presidenta del Senado estatal, la demócrata Karen Spilka, dijo que el gobierno federal necesita abordar mejor el tema de la inmigración.

"No podemos seguir haciendo esto solos", dijo. "Massachusetts ha dado un paso al frente y ha hecho un trabajo excelente, pero necesitamos ayuda federal".

A principios de este año, Healey anunció que las familias tendrían que volver a presentar una solicitud cada mes para permanecer en albergues de Massachusetts, en parte mediante la documentación de sus esfuerzos para encontrar la forma de salir del sistema, incluyendo la búsqueda de vivienda o de un trabajo.

El cambio se produce después de que el estado prohibiera a las familias sin hogar pernoctar en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston.

A las familias que se encuentran en la lista de espera de albergues de emergencia que habían estado pernoctando en Logan se les ha ofrecido el traslado a las instalaciones de la red de seguridad del estado, incluido un centro de Norfolk que se abrió para alojar a hasta 140 familias.

A partir del 1 de junio, el estado también empezó a limitar a nueve meses el tiempo que las familias sin hogar pueden permanecer en los albergues. Después de eso, las familias pueden optar a dos prórrogas de 90 días.

Nuevas restricciones

Las nuevas restricciones suponen otro cambio con respecto a la ley estatal de 1986 sobre el derecho a la vivienda , la cual garantizaba a las familias sin hogar un alojamiento sin restricciones .

de , y limitó la capacidad de acogida a 7.500 . Healey dijo que su gobierno se ha enfocado en conseguir que los inmigrantes obtengan permisos de trabajo, clases de inglés y que se les coloque en puestos de trabajo para darles las herramientas que necesitan para acceder a una vivienda estable.