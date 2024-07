Manifestantes protestan masivamente contra visita de Netanyahu y ayuda militar de EEUU a Israel

Manifestantes contra la guerra en Gaza realizaron el martes una sentada en un edificio de oficinas del Congreso con motivo del discurso que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pronunciará ante el Congreso. La policía del Capitolio de Estados Unidos efectuó varios arrestos.

Netanyahu llegó a Washington el lunes para una visita de unos días que incluye reuniones con el presidente Joe Biden y un discurso que pronunciará el miércoles ante una sesión conjunta del Congreso. Decenas de manifestantes se concentraron frente a su hotel el lunes por la noche, y el martes por la tarde, cientos de manifestantes tomaron la rotonda del edificio Cannon, que alberga las oficinas de los miembros de la Cámara de Representantes.

Organizados por Jewish Voice for Peace, los manifestantes, que llevaban camisetas rojas idénticas en las que se leía “Not In Our Name” (No en nuestro nombre), ocuparon la Rotonda del Cannon Building al grito de "¡Dejen vivir a Gaza!".

Tras una media hora de aplausos y cánticos, agentes de la policía del Capitolio hicieron varias advertencias y luego empezaron a arrestar a los manifestantes, atándoles las manos con bridas y llevándoselos uno a uno.

“Soy hija de supervivientes del Holocausto y sé cómo se ve un Holocausto”, declaró Jane Hirschmann, originaria de Saugerties, Nueva York, que acudió a la protesta junto con sus dos hijas, que fueron arrestadas. “Cuando decimos ‘Nunca más’, queremos decir nunca para nadie”.

Los manifestantes dirigieron gran parte de su ira contra el gobierno de Biden, exigiendo al presidente el cese inmediato de todos los envíos de armas a Israel.

“No nos enfocamos en Netanyahu. Él es sólo un síntoma”, dijo Hirschmann. “Pero, ¿cómo puede (Biden) pedir un alto el fuego cuando les está enviando bombas y aviones?”.

De momento no está claro cuántos manifestantes han sido detenidos.