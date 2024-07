El video de la cámara corporal centró la atención nacional en el tiroteo fatal de Sonya Massey

Una nación convulsa vio el video publicado esta semana de un ayudante del alguacil disparando fatalmente a Sonya Massey, una mujer negra de 36 años que llamó al 911 para pedir ayuda, en su casa de Illinois.

Sean Grayson, a 14 meses de su carrera como alguacil adjunto del condado de Sangamon, en el centro del estado, está acusado de asesinato por la muerte de Massey, el ejemplo más reciente de agentes de la ley que disparan a personas negras en sus hogares en todo el país.

Esto es lo que sabemos sobre el tiroteo y el exdiputado que ahora enfrenta años de prisión si es declarado culpable.

¿Qué pasó ese día?

A las 12:50 a.m. del 6 de julio, Massey llamó al 911 con sus temores sobre un merodeador alrededor de su casa en un vecindario no incorporado de Springfield, a 320 kilómetros (200 millas) al sureste de Chicago.

El video de las cámaras corporales usadas por Grayson y otro agente muestra una búsqueda alrededor de la casa de Massey y en los patios circundantes. Encontraron una camioneta negra con las ventanas rotas en un camino adyacente antes de que Massey llegara a la puerta principal. Cuando Massey abrió la puerta, dijo: "No me hagas daño", parecía confundida y repitió: "Por favor, Dios" y dijo: "No sé qué hacer".

No está claro por qué Massey y Grayson entraron a la casa, seguidos por el otro agente.