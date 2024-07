Alitas de pollo anunciadas como "deshuesadas" pueden tener huesos, decide la Corte Suprema de Ohio

Los consumidores no pueden esperar que las alitas de pollo deshuesadas estén realmente libres de huesos ( FUENTE EXTERNA )

Los consumidores no pueden esperar que las alitas de pollo deshuesadas estén realmente libres de huesos, dictaminó el jueves una dividida Corte Suprema de Ohio, rechazando las afirmaciones de un cliente de un restaurante que sufrió graves complicaciones médicas por tener un hueso atascado en la garganta.

Michael Berkheimer estaba cenando con su esposa y amigos en un restaurante de alitas en Hamilton, Ohio, y había pedido lo habitual (alitas deshuesadas con salsa de ajo y parmesano) cuando sintió que un trozo de carne del tamaño de un bocado se iba por el camino equivocado. Tres días después, con fiebre e incapaz de retener la comida, Berkeimer fue a la sala de emergencias, donde un médico descubrió un hueso largo y delgado que le había desgarrado el esófago y causado una infección.

Berkheimer demandó al restaurante, Wings on Brookwood, diciendo que el restaurante no le advirtió que las llamadas "alitas deshuesadas", que son, por supuesto, nuggets de carne de pechuga deshuesada y sin piel, podrían contener huesos. La demanda también nombró al proveedor y a la granja que produjo el pollo, alegando que todos fueron negligentes.

En un fallo de 4-3, la Corte Suprema dijo el jueves que las "alitas deshuesadas" se refieren a un estilo de cocción, y que Berkheimer debería haber estado en guardia contra los huesos, ya que es de conocimiento común que los pollos tienen huesos. El alto tribunal se puso del lado de los tribunales inferiores que habían desestimado la demanda de Berkheimer.

"Un comensal que lee "alitas deshuesadas" en un menú no creería que el restaurante estaba justificando la ausencia de huesos en los artículos más que creer que los artículos estaban hechos de alitas de pollo, al igual que una persona que come "alitas de pollo" sabría que no le han servido dedos", escribió el juez Joseph T. Deters para la mayoría.

Los jueces disidentes calificaron el razonamiento de Deters como "totalmente absurdo" y dijeron que se debería haber permitido que un jurado decidiera si el restaurante fue negligente al servirle a Berkheimer un trozo de pollo que se anunciaba como deshuesado.

"Hay que hacerse la pregunta: ¿Alguien realmente cree que los padres en este país que alimentan a sus hijos pequeños con alitas deshuesadas o filetes de pollo o nuggets de pollo o alitas de pollo esperan que haya huesos en el pollo? Por supuesto que no", escribió el juez Michael P. Donnelly en disidencia. "Cuando leen la palabra 'deshuesado', piensan que significa 'sin huesos', como lo hacen todas las personas sensatas".