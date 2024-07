Kamala Harris promete "no guardar silencio" sobre Gaza tras reunirse con Netanyahu

La vicepresidenta Kamala Harris planteó este jueves una posición distinta a la de Joe Biden en la política estadounidense hacia Gaza. Tras reunirse con el primer ministro Benjamin Netanyahu, aseguró que no iba a "guardar silencio" ante el sufrimiento de la población civil e insistió en la necesidad de concluir un acuerdo de paz.

"Lo que ha ocurrido en Gaza durante los últimos nueve meses es catastrófico: las imágenes de niños muertos y de personas hambrientas y desesperadas que huyen en busca de seguridad, a veces desplazadas por segunda, tercera o cuarta vez", denunció la vicepresidenta Kamala Harris, el 25 de julio, ante la prensa.

"No podemos desviar la mirada ante estas tragedias. No podemos darnos el lujo de volvernos insensibles al sufrimiento y no podemos guardar silencio", aseveró Harris tras una reunión con Benjamin Netanyahu, que calificó de "franca".

"Expresé al primer ministro mi gran preocupación por la magnitud del sufrimiento humano en Gaza", declaró.

Con estas declaraciones, Kamala Harris despeja dudas sobre su posición respecto al conflicto. Hasta la fecha, la estrategia de Joe Biden ha sido mantener el apoyo de Estados Unidos a Israel, intentando ejercer presión contra su aliado israelí detrás de bastidores.

Harris también pidió la creación de un Estado palestino e instó a Netanyahu y a Hamás a aceptar un acuerdo de alto el fuego y la liberación de rehenes.

"Aumentar divisiones en el campo demócrata"

"Kamala Harris ha sido más crítica públicamente que el presidente sobre la forma en que Israel maneja su guerra en Gaza", analiza para RFI Philip Golub , profesor de relaciones internacionales de la Universidad Estadounidense de París.

Según el experto, con su visita a Washington, "Netanyahu intenta aumentar las divisiones dentro del campo demócrata. Es una operación de injerencia política. La gran mayoría de los demócratas quieren un reconocimiento del Estado palestino y un cese al fuego inmediato".

Las declaraciones de Harris contrastan con con la gran cordialidad que se expresaron Joe Biden y Benyamin Netanyahu en su reunión horas antes, a pesar de que ambos mandatarios mantienen unas relaciones complicadas desde que inició la guerra.