Elon Musk se enfrenta a Maduro y lo llama burro

El magnate tecnológico, dueño de Tesla y fundador de SpaceX, Elon Musk, tildó este lunes de "burro" al presidente venezolano Nicolás Maduro, quien a su vez acusó al empresario de ser su nuevo "archienemigo".

Musk usó su cuenta de su red social X para contestar las detracciones que Maduro hizo en su contra en un video.

"El burro sabe más que Maduro", publicó en español. La publicación ha recibido miles de comentarios, entre ellos solicitudes para que X retire la verificación al mandatario venezolano.

El enfrentamiento

Los dimes y diretes entre Musk y Maduro comenzaron cuando el primero acusó al político de haber hecho fraude en las elecciones del domingo y mostró un video en el que aparecen personas cargando cajas, las cuales –afirmaba- tenían las pruebas de las supuestas irregularidades.

Te puede interesar Elon Musk desata la polémica al compartir un video manipulado con IA de Kamala Harris en X

Esto provocó la ira de Maduro, quien hizo otro video en el que atacó duramente a Musk y lo acusó de querer invadir a Venezuela con sus cohetes

Maduro es objeto de múltiples ataques y cuestionamientos a nivel internacional luego de que el CNE de Venezuela lo declara ganador de las elecciones presidenciales celebradas ayer domingo, las cuales han sido denunciadas como fraudulentas.

La situación ha provocado la ruptura de relaciones con varios países latinoamericanos, entre ellos República Dominicana, que han pedido que se cuenten las actas de votación para demostrar que no hubo fraude.

El burro sabe mas que Maduro https://t.co/9fe6JWOatM — Elon Musk (@elonmusk) July 29, 2024

Elon Musk es un empresario, inversor y magnate sudafricano que también posee las nacionalidades canadiense y estadounidense.

El reporte de EFE

"Hay una cosa que llaman redes sociales, que crean una realidad virtual ¿y la realidad virtual quién la controla? Nuestro nuevo archienemigo, el célebre Elon Musk (...). Él quisiera venirse con sus cohetes y con un ejército a invadir Venezuela", dijo el mandatario durante el acto de proclamación como presidente reelecto según el Consejo Nacional Electoral (CNE) en Caracas, reportó EFE.

Asimismo, Maduro señaló que Musk "da vergüenza" por un video que compartió en X, en el que se ven a unas personas, supuestamente de Venezuela, que se llevan unos aires acondicionados, a lo que el empresario comentó "This is messed up" (esto está arruinado), cuando en el país caribeño se esperaban los resultados de las elecciones presidenciales.

"¿Ustedes no lo vieron? Da vergüenza. (...) Unas imágenes de una gente llevándose unas cosas, unas cajas, y resulta que era un video de por ahí, de una gente llevándose unos aires acondicionados. Entonces él dijo 'la prueba contra Maduro que se robó las elecciones, las cajas que se están robando del CNE'. (...) Estás desesperado, te fuiste de boca, Elon Musk", manifestó el mandatario.

Maduro dijo que estaba listo y no tenía miedo a una pelea con Musk, a la vez que manifestó: "Venezuela se respeta".

"¿Quieres pelea? Vamos a darle, Elon Musk. Estoy listo (...), no te tengo miedo. Vamos a darle, pues, donde quieras (...) Di dónde, pero a Venezuela se respeta", señaló.