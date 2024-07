Adriano Espaillat: "Me extrañaría encontrar a dominicanos que apoyaran a Trump"

Durante el pasado Desfile Dominicano de El Bronx, en una entrevista con medios dominicanos, expresé que me extrañaría encontrar a dominicanos que apoyaran a Trump, ya que votar por Trump es igual que votar a favor de recortes a los fondos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), conocido popularmente como "cupones de alimentos", que beneficia a casi 40 millones de personas en los Estados Unidos, en su mayoría trabajadores desempleados, personas mayores, personas con discapacidades y familias trabajadoras de bajos ingresos con niños.

Señalé además que me sorprendería encontrar a algún bodeguero apoyando a Trump, pues los cupones de alimentos representan un considerable porcentaje de los ingresos de estos comerciantes.

Para conocer mejor el plan de Trump con los programas que impactan a millones de familias vulnerables, hay que revisar sus antecedentes.

Durante su presidencia, Donald Trump implementó varios cambios significativos en el programa de cupones de alimentos. Su administración propuso recortes sustanciales al programa, incluyendo una reducción de más de US$180 mil millones en un período de diez años.

Estos cambios incluían un endurecimiento de los requisitos laborales, restricciones en la elegibilidad al limitar la capacidad de los estados para otorgar exenciones a las personas en áreas con alto desempleo, y reducción de beneficios: se propusieron recortes que afectarían a millones de personas, incluyendo a trabajadores desempleados, ancianos, personas con discapacidades y familias de bajos ingresos con niños.

Estos cambios fueron controvertidos y enfrentaron oposición debido a su potencial impacto en la inseguridad alimentaria de muchas familias estadounidenses.

En un artículo de 2019 publicado en la revista Time, bajo el título "How Trump´s New Food Stamp Rule Could Impact Nearly 700,000 Vulnerable Americans" (Cómo la nueva norma de Trump sobre cupones de alimentos podría afectar a casi 700,000 estadounidenses vulnerables), Ellen Vollinger, directora de SNAP en el Centro de Investigación y Acción Alimentaria (FRAC), una organización nacional sin fines de lucro que aboga por las personas que padecen inseguridad alimentaria, dijo que "Esos costos (recortes de Trump) se trasladan a otros en sentido descendente: a los estados, a las localidades, a las organizaciones benéficas que no podrán cubrir esa carencia y, por supuesto, en muchas circunstancias, esa carga se traslada de nuevo a los hogares que padecen hambre".

Bajo la Administración Obama, durante el año fiscal 2016, el programa de cupones de alimentos ascendía a $77 mil millones de dólares. Al final de la presidencia de Trump, la financiación del programa de cupones de alimentos se redujo a $65 mil millones de dólares. A lo largo de su administración, hubo un recorte de aproximadamente $12 mil millones de dólares.

Trump también intentó eliminar a otras 700 mil personas de los beneficios del SNAP, pero un juez bloqueó la medida, por lo que ese recorte específico nunca entró en vigor.

En este momento, el Partido Republicano está proponiendo un recorte de $30 mil millones de dólares al programa de cupones de alimentos a través de la Ley Agrícola, y no se puede dudar de que lo implementarán si toman el control del gobierno.

Bajo la Administración Biden-Harris, a finales de 2023, el programa de cupones de alimentos aumentó un 27 %, lo que ha beneficiado a millones de familias vulnerables, muchas de las cuales residen en mi distrito.

Entonces, como he estado afirmando, me causaría una enorme sorpresa encontrar a un dominicano, especialmente a un bodeguero, que esté dispuesto a votar por Trump. Sería como afilar cuchillo para su propia garganta.

En los próximos días estaré hablando de otros programas relevantes para nuestras familias: Medicare y Medicaid y Sección 8.