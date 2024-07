EEUU: El conservador Proyecto 2025 remueve a su cúpula tras las críticas de demócratas y de Trump

El director de visión del Proyecto 2025 de la Fundación Heritage —que planea en una reforma completa del gobierno federal— dimitió el martes tras las críticas del equipo de campaña de Donald Trump, que ha intentado desautorizar el programa creado por muchos de los aliados y antiguos asesores del expresidente.

El presidente de la Fundación Heritage, Kevin Roberts, dijo que la salida de Paul Dans ocurre después de que el proyecto "completó exactamente lo que se propuso hacer". Roberts, que se ha convertido en el principal portavoz de la iniciativa, tiene previsto dirigir el Proyecto 2025 en el futuro.

"Nuestros esfuerzos colectivos por construir un aparato de personal para los responsables políticos de todos los niveles —federal, estatal y local— continuarán", afirmó Roberts.

Lo que empezó como una oscura lista de deseos de la extrema derecha es ahora un punto central de la campaña de 2024. En los últimos meses, los demócratas han convertido el Proyecto 2025 en un garrote electoral clave, señalando que el plan político ultraconservador es un indicio de lo extremo que podría ser otro gobierno de Trump.

El manual de casi 1,000 páginas establece cambios radicales en el gobierno federal, incluyendo la modificación de las normas de personal para asegurar que los trabajadores del gobierno sean más leales al presidente. Heritage está creando una base de datos de posibles nuevas contrataciones para dotar de personal a una segunda Casa Blanca de Trump.

Sin embargo, Trump ha negado repetidamente el documento, diciendo en las redes sociales que no lo ha leído y que no sabe nada al respecto. En un mitin en Michigan a principios del mes, dijo que el Proyecto 2025 fue escrito por personas de la "derecha dura" y que algunas de las cosas en él son "seriamente extremas".

"El equipo de campaña del presidente Trump ha sido muy claro durante más de un año en que el Proyecto 2025 no tenía nada que ver con el equipo de campaña, no hablaba en nombre del equipo de campaña, y no debe ser asociado con el equipo de campaña ni con el presidente de ninguna manera", dijeron los asesores de campaña de Trump Susie Wiles y Chris LaCivita en un comunicado.

"Sería muy bienvenida la noticia de la disolución del Proyecto 2025 y debería servir de aviso a cualquiera o a cualquier grupo que intente tergiversar su influencia con el presidente Trump y su campaña: no acabará bien para ustedes", afirmaron.

Pero el senador de Ohio JD Vance, compañero de fórmula de Trump, escribió un prólogo para un próximo libro de Roberts en el que alaba el trabajo de la Fundación Heritage. The Associated Press obtuvo una copia del prólogo.

"La Fundación Heritage no es un puesto de avanzada cualquiera en el Capitolio; es y ha sido el motor de ideas más influyente para los republicanos desde Ronald Reagan hasta Donald Trump", escribió Vance.

Mencionando a Roberts en otra parte del libro, Vance escribió: "Todos nos estamos dando cuenta ahora de que es tiempo de prepararse para defenderse de los ataques. En la batalla que nos espera, estas ideas son un arma esencial".

Representantes del equipo de campaña de Trump no respondieron a mensajes en los que se preguntaba si el equipo de campaña pidió o presionó para que Dans abandonara el proyecto. La Fundación Heritage dijo que Dans se fue voluntariamente y que no estaba bajo presión del equipo de campaña de Trump. Dans no ha respondido de momento a una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico.

El Proyecto 2025 tiene muchos vínculos con el entorno de Trump

En muchos sentidos, el Proyecto 2025 sirvió como una potencial Casa Blanca de extrema derecha a la espera: una constelación de grupos externos que estarían listos para la acción si Trump gana un segundo mandato.

El proyecto incluía no sólo las propuestas políticas detalladas que Trump podría poner en marcha el primer día en la Casa Blanca. El Proyecto 2025 también estaba construyendo una base de datos de currículos de personal para posibles contrataciones, atrayendo a estadounidenses a Washington para dotar de personal a un nuevo gobierno de Trump.

Muchos aliados de Trump y ex altos cargos contribuyeron al proyecto. Dans trabajó anteriormente como funcionario de personal para el gobierno de Trump. Y Trump suele hacer campaña con muchas de las mismas propuestas que aparecen en el libro del Proyecto 2025 —desde deportaciones masivas hasta desbaratar el Departamento de Justicia—, aunque algunas de sus otras propuestas, incluidos más impuestos sobre las propinas, entran en conflicto con algunas de las que Trump ha prometido en campaña.

Estaba claro que el Proyecto 2025 se estaba convirtiendo en un lastre para Trump y el Partido Republicano.

El equipo de la vicepresidenta Kamala Harris y altos cargos demócratas han vinculado repetidamente a Trump con el Proyecto 2025 en sus argumentos contra un segundo mandato del expresidente.

Según indicó el equipo de campaña de Harris, el Proyecto 2025 sigue vinculado a la agenda de Trump, escrita por sus aliados para que él la "inflija" al país.

"Ocultar al pueblo estadounidense el anteproyecto de 920 páginas no lo hace menos real, de hecho, debería preocupar más a los votantes sobre qué más ocultan Trump y sus aliados", dijo la directora de la campaña presidencial de Harris, Julie Chavez Rodriguez.

El equipo de campaña de Trump lleva meses advirtiendo a los grupos externos, y a Heritage en particular, que no hablen en nombre del expresidente.

En una entrevista realizada durante la Convención Nacional Republicana y publicada por primera vez por Politico, LaCivita dijo que el Proyecto 2025 era un problema porque "los temas que nos van a hacer ganar esta campaña no son los temas de los que ellos quieren hablar".

Lo más seguro es que el equipo de campaña de Trump forzara la reestructuración del proyecto, según un excolaborador de Heritage.

El equipo de Trump era muy consciente de que no podía arriesgarse a ningún paso en falso de Heritage en esta recta final antes de las elecciones.

Con el anuncio de su renuncia, Roberts pareció estar enviando una señal a la campaña de Trump de que se estaban haciendo cambios en Heritage para apaciguar cualquier preocupación sobre el Proyecto 2025, dijo otro conservador familiarizado con la situación.

Si Trump gana la Casa Blanca, es casi seguro que tendrá que depender de Heritage y otras entidades externas para contribuir rápidamente a dotar de personal a un nuevo gobierno, dijo el informante.

Tanto esta persona como el excolaborador se limitaron a hablar bajo condición de anonimato para discutir conversaciones privadas.

Heritage afirma que el Proyecto 2025 no desaparecerá

La página web del Proyecto 2025 seguirá en funcionamiento y el grupo continuará examinando currículos para su base de datos de casi 20,000 personas, que incluye a posibles funcionarios deseosos de poner en práctica su visión del gobierno, según informó el martes la Fundación Heritage.

El grupo informó que Dans, que inició el proyecto desde cero hace más de dos años, dejará la Fundación Heritage en agosto. Ahora será Roberts quien dirija las operaciones del Proyecto 2025.

Roberts se ha enfrentado a críticas en las últimas semanas después de que dijera en un episodio del podcast "War Room" del exasesor de Trump Steve Bannon que el país está en medio de una "segunda Revolución Americana" que será incruenta "si la izquierda lo permite".

Este mismo mes, en una entrevista concedida antes de iniciar una pena de prisión por desafiar una citación del Congreso, Bannon mencionó a Roberts como el tipo de líder que podría conseguir un alto cargo en una Casa Blanca de Trump.