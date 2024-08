Mayoría de estadounidenses cree que contienda presidencial es clave para democracia, según encuesta

Aproximadamente 3 de cada 4 adultos estadounidenses creen que las próximas elecciones presidenciales son clave para el futuro de la democracia en Estados Unidos, aunque el candidato que consideren que representa una mayor amenaza depende de sus inclinaciones políticas, según una nueva encuesta.

La encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research revela que la mayoría de los demócratas, republicanos e independientes consideran que las elecciones son "muy importantes" o "extremadamente importantes" para la democracia, aunque los demócratas se muestran más vehementes al respecto. Más de la mitad de los demócratas afirman que las elecciones de noviembre son "extremadamente importantes" para el futuro de la democracia estadounidense, en comparación con aproximadamente 4 de cada 10 independientes y republicanos.

La demócrata Pamela Hanson, de 67 años y residente en Amery, Wisconsin, dijo estar muy preocupada por el futuro de la democracia en el país si el candidato presidencial republicano Donald Trump resulta elegido.

"Sus declaraciones apuntan a que sería un rey o un dictador, una persona que manda por sí misma", dijo Hanson. "En mi opinión, el hombre está desquiciado".

Pero el republicano Ernie Wagner, de Liberty, Nueva York, dijo que es el gobierno del presidente Joe Biden –del que forma parte la vicepresidenta Kamala Harris, candidata demócrata– el que ha abusado del poder del Ejecutivo.

"Biden ha tratado de borrar los préstamos estudiantiles, y los tribunales le han dicho que es inconstitucional hacer eso", dijo Wagner, de 85 años. "Ha convertido al FBI en un arma para atacar a sus oponentes políticos".

Los resultados de la encuesta sugieren que muchos demócratas siguen viendo a Trump como una amenaza para la democracia después de que intentara anular los resultados de las elecciones de 2020, apoyara a los insurrectos que atacaron el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021 y amenazara con buscar represalias contra sus oponentes si gana la reelección.

Pero el sondeo también arroja que muchos de los partidarios de Trump están de acuerdo con él en que Biden es la verdadera amenaza para la democracia. Trump y sus aliados han acusado a Biden de utilizar como arma al Departamento de Justicia en la persecución de cargos contra el expresidente por su empeño en frenar la certificación de las elecciones de 2020 y por quedarse con documentos clasificados, aunque no hay pruebas de que Biden haya tenido ninguna implicación o influencia en los casos.

Trump se ha enmarcado como defensor de los valores estadounidenses y ha retratado a Biden como un "destructor" de la democracia. Dijo en múltiples ocasiones tras sobrevivir a un intento de asesinato el mes pasado que "recibió una bala por la democracia".

El sondeo, realizado días después de que Biden abandonara la contienda y Harris anunciara su campaña, es un primer atisbo de las opiniones de los estadounidenses sobre una competición que se ha reconfigurado.

La mayoría tanto de demócratas como de republicanos dicen que la democracia podría estar en peligro en estas elecciones dependiendo de quién gane la presidencia, las respuestas coinciden por lo general con los resultados de la última vez que se hizo la pregunta en una encuesta de AP-NORC en diciembre de 2023.

Hanson, demócrata de Wisconsin, dijo que teme que Trump, en un segundo mandato, utilice la Corte Suprema de Estados Unidos, dominada por los conservadores, para anular libertades importantes. También le preocupa que llene el gabinete presidencial de leales que no se preocupen por el bienestar de todos en el país y que desfinancie agencias que regulan funciones clave de la sociedad.

Pero Wagner, el republicano de Nueva York, se desentendió de esas preocupaciones y destacó el tiempo que Trump ocupó el cargo.

"Cuando estuvo en la Casa Blanca teníamos paz, teníamos prosperidad, teníamos independencia energética", afirmó. "¿Qué hay de antidemocrático en eso?".

Dijo que no cree que las intenciones de Trump previas al 6 de enero y lo que ocurrió ese mismo día representen un delito.

"Solo creo que estaba equivocado", comentó Wagner.

Algunos independientes también están considerando cuidadosamente lo que está en juego en las próximas elecciones sobre el futuro democrático del país.

"Creo que ésta es la elección más importante de mi vida", afirmó Patricia Seliga-Williams, de 53 años, de LaVale, Maryland, una independiente que se inclina por votar a Harris.

Seliga-Williams dijo que apenas sobrevive con los 15 dólares la hora que gana como encargada del desayuno en un hotel y recuerda que Trump manejó bien la economía y la inmigración. Pero no le gustó cuando recientemente bromeó diciendo que planea ser un "dictador" desde el primer día de su mandato.

"Todos sabemos que Donald Trump podría dirigir el país", dijo. "Pero ya es demasiado agresivo, y no creo que pueda confiar en eso como votante".

No todo el mundo está de acuerdo en que las elecciones presidenciales de este año vayan a ser un punto de inflexión para la democracia del país, y ofrecen razones muy distintas, según el sondeo de AP-NORC. Aproximadamente 2 de cada 10 estadounidenses afirman que la democracia en Estados Unidos es lo suficientemente fuerte como para resistir el resultado de las elecciones gane quien gane, mientras que otros 2 de cada 10 creen que la democracia ya está tan gravemente quebrantada que el resultado no importa.

La encuesta también muestra que los adultos de más edad sienten más lo que está en juego en las elecciones que los jóvenes. Aproximadamente la mitad de los adultos mayores de 45 años afirman que el resultado de las elecciones es extremadamente importante para el futuro de la democracia, frente a 4 de cada 10 adultos menores de 45 años.

"Afirmar que el otro candidato está tratando de destruir la democracia no me convence", dijo Daniel Oliver, independiente de 26 años de los suburbios de Detroit. "Creo que tenemos mecanismos de protección contra la destrucción de la democracia. Tenemos otros poderes del Estado. Tenemos gente que cree en el voto. Así que sería difícil que un candidato tomara el poder y se convirtiera en una especie de dictador".

Dijo que buscará candidatos que hablen de temas que a él le interesan más, como reducir la inflación e invertir en fuentes de energía limpia.

Biden y Trump pasaron meses discutiendo sobre qué segundo mandato sería peor para la democracia. El presidente hizo un guiño a las consecuencias cuando terminó su campaña el mes pasado, diciendo en su discurso en el Despacho Oval que "la defensa de la democracia es más importante que cualquier título".

Harris se ha centrado más en el concepto de "libertad" en los primeros días de su campaña. Ha dicho que la reelección de Trump podría hacer que los estadounidenses perdieran la libertad de votar, la libertad de estar a salvo de la violencia armada y la libertad de las mujeres de tomar decisiones sobre su propio cuerpo. Su primer anuncio de campaña, el mes pasado, tenía como fondo la canción Freedom, de Beyoncé, de 2016, y desde entonces se ha convertido en un himno de su campaña en los mítines.

Harris no mencionó la democracia en sus dos primeros mítines de la campaña presidencial, pero retomó el tema en declaraciones a los miembros de la hermandad Sigma Gamma Rho en Houston la semana pasada, diciendo que "nuestras libertades fundamentales están en las urnas, y también nuestra democracia."