Trump elogió en 2020 a Tim Walz como gobernador por respuesta a disturbios tras asesinato de Floyd

A pesar de que el expresidente Donald Trump y su compañero de fórmula JD Vance han criticado fuertemente al gobernador de Minnesota, Tim Walz, por su respuesta a la violencia que estalló tras el asesinato de George Floyd, en su momento Trump le dijo a Walz que estaba totalmente de acuerdo con la forma en que había manejado el conflicto.

"Lo que hicieron en Minneapolis fue increíble. Entraron y tomaron el control, y lo hicieron de inmediato", Trump le dijo a Walz y a otros gobernadores y funcionarios en una llamada telefónica el 1 de junio de 2020. The Associated Press obtuvo el miércoles una grabación de audio de la llamada, que ha cobrado nueva importancia ahora que Walz ha sido elegido como compañero de fórmula de la vicepresidenta Kamala Harris para enfrentarse a Trump y Vance en las urnas.

También participaron en la llamada otros funcionarios del gobierno de Trump, entre ellos el secretario de Defensa, Mark Esper; el general Mark Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto; y el secretario de Justicia William Barr.

ABC News informó sobre la llamada previamente el miércoles, un día después de que Harris presentara a Walz como su candidato a la vicepresidencia. CNN publicó una transcripción de la llamada en 2020.

Las protestas estallaron en Minneapolis y en algunas otras partes del mundo después de que Floyd fuera asesinado por Derek Chauvin, un expolicía blanco que se arrodilló sobre el cuello del hombre negro durante casi 9 minutos y medio, el 25 de mayo de 2020. Un video de un transeúnte captó los gritos cada vez menos audibles de Floyd, que decía "no puedo respirar". Su muerte puso de manifiesto la brutalidad policial y el racismo, y algunas de las protestas se tornaron violentas.

Walz movilizó a la Guardia Nacional de Minnesota tres días después para ayudar a restablecer el orden en Minneapolis tras unos disturbios que dejaron un saldo de una comisaría y numerosos comercios incendiados. Trump ofreció ayuda federal a Walz ese mismo día, pero el gobernador no la aceptó.

Durante un acto de recaudación de fondos de mayo de 2024, en St. Paul, Trump repitió una afirmación que había estado haciendo últimamente según la cual él había sido el responsable del despliegue de la Guardia Nacional. "Toda la ciudad estaba ardiendo... Si no me hubieran tenido como presidente, hoy no existiría Minneapolis", dijo Trump a un público republicano. Trump hizo afirmaciones similares en un mitin en St. Cloud el mes pasado.

En realidad, fue Walz quien dio la orden de movilización en respuesta a las peticiones de los alcaldes de Minneapolis y St. Paul.

Pero la portavoz de la campaña de Trump, Karoline Leavitt, dio un giro diferente a la llamada en una declaración a la AP el miércoles.

"El gobernador Walz permitió que Minneapolis ardiera durante días, a pesar de la oferta del presidente Trump de desplegar soldados y de los gritos de ayuda del alcalde liberal de Minneapolis", afirmó Leavitt. "En esta llamada telefónica diaria con los gobernadores el 1 de junio, días después de que comenzaran los disturbios, el presidente Trump reconoció al gobernador Walz por finalmente tomar medidas para desplegar a la Guardia Nacional para poner fin a la violencia en la ciudad".