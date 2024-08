ADN en armas vincula a un ex boina verde con fallido golpe de Estado en Venezuela en 2020

Investigadores federales dijeron haber hallado el ADN de un ex boina verde estadounidense condecorado en algunas de las 60 armas automáticas que presuntamente introdujo de contrabando en Sudamérica desde Florida, como parte de un fallido intento de golpe de Estado realizado en 2020 contra el presidente venezolano Nicolás Maduro.

Las acusaciones se detallaron en documentos presentados ante el tribunal días después del arresto de Jordan Goudreau, realizado la semana pasada, y contienen la evidencia más sólida hasta ahora que vincula al acusado con el tráfico ilegal de armas que facilitó la incursión anfibia que terminó con la muerte de varios combatientes y el encarcelamiento en Venezuela durante años de dos excolegas de Goudreau en las Fuerzas Especiales estadounidenses.

El plan, revelado por The Associated Press dos días antes de la incursión, fue ejecutado por un grupo variopinto de desertores del ejército venezolano a quienes Goudreau presuntamente ayudó a armar y entrenar en la vecina Colombia. Más tarde, Goudreau asumió su responsabilidad por el golpe de Estado, pero dijo que actuaba de común acuerdo con la oposición venezolana para proteger la democracia. También señaló que estuvo en contacto con el gobierno del entonces presidente Donald Trump, quien no ocultaba su deseo de derrocar a Maduro, aunque no hay pruebas de que las autoridades estadounidenses aprobaran la invasión.

Tras el arresto de Goudreau en Nueva York la semana pasada, un magistrado federal permitió inicialmente que la cineasta Jen Gatien pusiera su ático en Manhattan, con un valor de 2 millones de dólares, como garantía para la liberación de Goudreau. Pero la fiscalía apeló y ahora un juez de Tampa, Florida, donde Goudreau fue acusado, deberá determinar si el exmilitar debe permanecer tras las rejas en espera de juicio.

Los fiscales, que afirman que Goudreau podría emprender la fuga, presentaron pruebas que calificaron como "abrumadoras" de que violó a sabiendas las leyes de control de armas de Estados Unidos y que trató de ocultarse cuando se enteró de que estaba siendo investigado. Esas acciones incluyeron la transformación de sus cuentas bancarias en criptomonedas, la obtención de una licencia de conductor en México y, presuntamente, cruzar la frontera estadounidense para entrar y salir de México y Canadá, donde nació y vivió hasta que emigró y se enlistó en el ejército estadounidense.

Las búsquedas en internet encontradas en el teléfono de Goudreau presuntamente incluían "cómo huir y ocultarse de los federales", "cómo ser un fugitivo exitoso en fuga" y "qué pasa si huyo de la ley".

Aunque el hombre de 48 años no tiene antecedentes penales y recibió tres veces la Estrella de Bronce en Irak y Afganistán, los fiscales afirmaron que era un peligro para la sociedad y que estaba en riesgo de fugarse debido a su profundo conocimiento de las armas de fuego, su acceso a un bote en la base de la Fuerza Aérea en Tampa y un ingreso de 10.000 dólares mensuales como jubilación por discapacidad en el ejército.

"Goudreau investigó meticulosamente y actuó para salir ilegalmente de Estados Unidos y evitar ser detectado por los organismos del orden público", escribieron los fiscales. "Ahora que ha sido acusado de violaciones graves que conllevan importantes sentencias de prisión, Goudreau tiene todos los incentivos y los medios para huir, esta vez, para siempre".

Gustavo Garcia-Montes, abogado de Goudreau, rechazó la descripción de su cliente hecha por los fiscales y señaló que Goudreau se reunió voluntariamente con los investigadores federales antes de su arresto.

"Asiste a la escuela, ha comparecido ante el tribunal varias veces, ha hecho declaraciones y vive en una base de la Fuerza Aérea", dijo Garcia-Montes. "No presenta un riesgo de fuga".

La fiscalía indicó que las pruebas que se presentarán en el juicio de Goudreau incluyen registros de ventas de supresores de ruido para armas de fuego, dispositivos de visión nocturna y mirillas láser, algunos de los cuales tienen números de serie que coinciden con las armas incautadas en Colombia por la policía cuando comenzó a descubrirse el complot. Todos ellos requieren una licencia de exportación expedida por el gobierno estadounidense y que Goudreau no posee.

Aunque los fiscales no dijeron cómo obtuvieron el ADN de Goudreau, afirmaron que fue hallado en dos de las aproximadamente 60 armas automáticas ensambladas en el almacén de Melbourne, Florida, donde Goudreau vivía y donde se ubicaba su empresa, Silvercorp.

Desde ahí, Goudreau y su coacusada, Yacsy Álvarez, una venezolana que vivía en Colombia, presuntamente organizaron el transporte de las armas a Colombia en un avión privado propiedad del jefe de Álvarez, un empresario venezolano con estrechos lazos con el gobierno del difunto Hugo Chávez.

Los fiscales afirman que Goudreau también gastó 90.000 dólares en un yate que usó para transportar municiones, placas para chalecos antibalas y cargadores de fusiles AR-15. Algunas de las armas nunca llegaron porque el yate se hundió en medio del Caribe. Goudreau y un socio no identificado tuvieron que ser rescatados por un buque cisterna que pasaba por el lugar.

La odisea de Goudreau es el tema de un documental de próxima aparición titulado "Men of War" (Hombres de guerra) codirigido por Gatien y el cineasta Billy Corben, que reside en Miami.

Gatien registró con Goudreau una empresa productora en Florida en 2021 y se le describe como su novia en los registros de la corte. Su abogado en la audiencia de fianza dijo que ambos habían vivido juntos durante dos años mientras Goudreau asistía a la Academia Cinematográfica de Nueva York. Pero tras ser esposado afuera del apartamento de Gatien, Goudreau usó un improperio al decirle al FBI que no era su novia.

Si es hallado culpable, Goudreau enfrenta una pena de entre 10 y 20 años de prisión.