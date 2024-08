Trump culpa del intento de asesinato a la "falta de coordinación" en su entrevista con Musk

Donald Trump relató su intento de asesinato con vívidos detalles y culpó del incidente a "una falta de coordinación" durante un regreso de alto perfil a la plataforma de redes sociales anteriormente conocida como Twitter, una conversación que estuvo plagada de fallas técnicas.

"Si no hubiera girado la cabeza, no estaría hablando contigo en este momento, por mucho que me gustes", le dijo Trump al dueño de X, Elon Musk. "Hubo una falta de coordinación... Todo el mundo entiende que el edificio debería haber sido cubierto".

La sesión tenía la intención de servir como una forma para que el expresidente llegara directamente a potencialmente millones de votantes. También fue una oportunidad para que X, una plataforma que depende en gran medida de la política, se redimiera después de algunas luchas, pero no comenzó como estaba previsto.

Con más de 878,000 usuarios conectados a la conversación más de 40 minutos después de la hora de inicio programada, la entrevista aún no había comenzado. Muchos usuarios recibieron un mensaje que decía: "Detalles no disponibles".

El equipo de Trump publicó que la "entrevista en X está siendo abrumada con los oyentes que inician sesión". Y una vez que comenzó la reunión, Musk se disculpó por el inicio tardío y culpó a un "ataque masivo" que desbordó el sistema de la compañía.

A pesar del difícil comienzo, la conversación pública entre Trump y Musk subrayó cuánto ha cambiado el panorama político de Estados Unidos menos de cuatro años después de que Trump fuera expulsado permanentemente por la antigua dirección de la plataforma de redes sociales por difundir desinformación que provocó el ataque del 6 de enero de 2021 al Congreso y socavó los cimientos mismos de la democracia estadounidense.

Tal desinformación ha prosperado en X bajo el liderazgo de Musk.

La reunión del lunes también destacó la evolución de la relación personal entre Trump y Musk, dos de los hombres más poderosos del mundo, que han pasado de ser rivales acérrimos a aliados improbables en el transcurso de una temporada electoral.

Musk apoyó al gobernador de Florida, Ron DeSantis, durante las primarias republicanas.

En particular, en mayo de 2023, DeSantis utilizó la plataforma de redes sociales como una forma de anunciar oficialmente su candidatura presidencial, un lanzamiento desastroso empañado por fallos técnicos, sobrecargado por las más de 400,000 personas que intentaron conectarse.

La rival demócrata de Trump, la vicepresidenta Kamala Harris, señaló que Trump se burló de DeSantis en ese momento.

"¡Guau! ¡El lanzamiento de DeSanctus en TWITTER es un DESASTRE! Toda su campaña será un desastre. ¡MIRA!" Trump escribió en un mensaje publicado por la campaña de Harris el lunes.

Reacción de los partidarios de Trump

"No disponible????? Planeé todo mi día en torno a esto", escribió el comentarista conservador Glenn Beck.

"Por favor, háganle saber a Elon que no podemos unirnos", publicó el multimillonario administrador de fondos de cobertura Bill Ackman.

Antes de su conversación, Musk publicó en la plataforma que X estaba realizando "algunas pruebas de escalado del sistema" para manejar lo que se anticipa que será un alto volumen de participantes.

En Europa...

En un recordatorio de que el mundo estaba mirando, la charla provocó una nota preventiva de precaución de Europa.

Thierry Breton, un ejecutivo de negocios francés y comisario de mercado interno de la Unión Europea, advirtió a Musk sobre una posible "amplificación de contenido dañino" al transmitir su entrevista con Trump. En una carta publicada en X, Breton instó a Musk a "garantizar el cumplimiento de X" de la legislación de la UE, incluida la Ley de Servicios Digitales, adoptada en 2022 para abordar una serie de problemas, incluida la desinformación.

La dupla Musk y Trump

En un comunicado, el portavoz de la campaña de Trump, Steven Cheung, instó a la UE a "ocuparse de sus propios asuntos en lugar de tratar de entrometerse en las elecciones presidenciales de Estados Unidos". Dijo que la UE era "enemiga de la libertad de expresión y no tiene autoridad de ningún tipo para dictar cómo hacemos campaña".

Musk, quien se ha descrito a sí mismo como demócrata hasta hace unos años, respaldó la candidatura de Trump dos días después de que el expresidente resultara herido durante un intento de asesinato en un mitin en Pensilvania el mes pasado.

Mucho antes de respaldar a Trump, Musk giró cada vez más hacia la derecha en sus publicaciones y acciones en la plataforma, y también usó X para tratar de influir en el discurso político en todo el mundo. Se ha enzarzado en una disputa con un juez brasileño por la censura, ha arremetido contra lo que él llama el "virus de la mente despierta" y ha amplificado las falsas afirmaciones de que los demócratas están transportando en secreto a los migrantes para que voten en las elecciones estadounidenses.

Musk también ha restablecido cuentas previamente prohibidas como la del teórico de la conspiración Alex Jones y Trump, quien fue expulsado de la plataforma, entonces conocida como Twitter, dos días después de la violencia del 6 de enero, y la compañía citó "el riesgo de una mayor incitación a la violencia". En noviembre de 2022, Musk había comprado la empresa y la cuenta de Trump fue restablecida, aunque el expresidente se abstuvo de tuitear hasta el lunes, insistiendo en que era más feliz en su propio sitio Truth Social, que lanzó durante la prohibición.

Horas antes de su entrevista con Musk, Trump publicó un video de dos minutos y medio en su cuenta X, con videos de su tiempo en el cargo, así como un audio de él diciendo una de sus líneas estándar de campaña haciendo referencia a los casos legales que se han acumulado en su contra: "No me están persiguiendo, van a por ti, y resulta que yo me interpongo en su camino, y nunca me moveré".

Pero la audiencia de Trump en X es mucho mayor que en Truth Social, que se convirtió en una empresa que cotiza en bolsa a principios de este año. Trump tiene poco más de 7.5 millones de seguidores en Truth Social, mientras que su cuenta X, en su mayoría inactiva, es seguida por 88 millones. La cuenta de Musk, que albergará la entrevista, tiene más de 193 millones de seguidores.

El expresidente ha publicado recientemente en X solo una vez, con una foto de su foto policial después de que se entregó en una cárcel de Atlanta hace un año por cargos de conspiración para anular su derrota electoral en el estado.