Exembajadora de EEUU cree que tener un embajador en República Dominicana "haría una diferencia"

La última embajadora que tuvo Estados Unidos en República Dominicana, Robin Bernstein, fue invitada al acto de juramentación del presidente Luis Abinader para un segundo mandato en el Teatro Nacional.

A su llegada, fue cuestionada sobre las razones por las que el gobierno del demócrata Joe Biden no ha enviado a su sustituto.

"Yo era parte de la administración pasada y no sé por qué todavía no hay un embajador aquí. No puedo hablar por esta administración, pero te diré que el equipo de la Embajada Americana en República Dominicana está haciendo un gran trabajo", comentó la exdiplomática.

Destacó, sin embargo, la importancia que reviste este cargo para las relaciones entre ambos países.

"Absolutamente hace una diferencia, porque recuerda que el embajador habla por el presidente y el embajador tiene un alto nivel de respeto. Yo creo que el embajador tiene la oportunidad hacer más cosas, más responsabilidad", opinó.

Bernstein fue la última embajadora de Estados Unidos que tuvo la República Dominicana. La estadounidense dejó el cargo en enero del 2021, luego de la juramentación de Joe Biden como presidente número 46 de EE.UU.