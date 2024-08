George Santos comparecerá ante el tribunal, se espera que se declare culpable en caso de fraude

El ex representante federal George Santos debe comparecer ante el tribunal el lunes por la tarde, donde una persona familiarizada con el asunto ha dicho que se espera que el republicano de Nueva York se declare culpable de múltiples cargos en su caso de fraude federal.

La persona no pudo discutir públicamente los detalles de la declaración y habló con The Associated Press bajo condición de anonimato. Santos y sus abogados no respondieron a las solicitudes de comentarios.

El caso está programado para ir a juicio a principios del próximo mes. La cita del lunes por la tarde en la corte en Long Island fue programada para el viernes a petición de los fiscales y los abogados de Santos. Una carta en la que se hacía la solicitud no especificaba de qué se trataría.

Santos se ha declarado inocente de una serie de presuntos delitos financieros, entre ellos mentir al Congreso sobre su riqueza, cobrar beneficios por desempleo mientras trabajaba y usar contribuciones de campaña para pagar gastos personales.

El hombre de 36 años alguna vez fue promocionado como una estrella política en ascenso después de que le dio la vuelta al distrito suburbano que cubre la próspera costa norte de Long Island y una parte del distrito de Queens de la ciudad de Nueva York en 2022.

Pero la historia de su vida comenzó a desmoronarse incluso antes de que jurara el cargo. En ese momento, surgieron informes de que había mentido sobre tener una carrera en las principales firmas de Wall Street y un título universitario junto con otras preguntas sobre su biografía.