Nancy Pelosi agradeció a Biden por sus victorias y dijo que Harris llevará a EE.UU. a nuevas alturas

Nancy Pelosi abrió su discurso en la convención con un sentimiento de gratitud hacia el presidente Joe Biden, incluso después de que sus dudas sobre su campaña alimentaron las presiones que lo llevaron a poner fin a su intento de reelección.

"Gracias, Joe", dijo Pelosi después de repasar los logros legislativos de Biden.

Luego, el expresidente de la Cámara de Representantes agregó: "Sé que la vicepresidenta Harris "está lista para llevarnos a nuevas alturas".

Fue un momento que eludió la conversación desafiante que llevó a Harris a convertirse en la candidata demócrata, un acto dramático que catalizó una sensación de emoción y optimismo en el partido sobre sus posibilidades contra el republicano Donald Trump.

Ese mismo día, la expresidenta de la Cámara de Representantes no había querido detallar su fatídica conversación con Biden en la que expresó su preocupación por la posibilidad de que los demócratas pierdan la Casa Blanca en noviembre.

Hablando en el Club Universitario de Chicago, que parece una catedral, inicialmente obstruccionó cuando se le preguntó sobre lo que le dijo a Biden antes de que abandonara la carrera de 2024. Pelosi insistió en que la decisión de Biden era suya. Pero cuando se le presionó, la legisladora de California dijo que necesitaba hacer lo necesario para evitar que Trump regresara a la Casa Blanca.

"Tenía muchas ganas de proteger su legado", dijo Pelosi sobre el presidente. "Así que mi punto era solo: necesitamos una mejor campaña".

Pelosi no se atribuye explícitamente el mérito de presionar a Biden para que ponga fin a su candidatura a la reelección y deje paso a Harris, una medida que ha transformado la campaña presidencial y ha dado a los demócratas nuevas esperanzas de vencer a Trump. Pero cuando subió al escenario en la Convención Nacional Demócrata en Chicago, Pelosi se dirigió a una multitud mucho más entusiasta de lo que podría haber sido de otra manera, debido en parte a ella.

Muchos legisladores que se mostraron reacios a hacer campaña con Biden este otoño son partidarios entusiastas de Harris y de ella.

"La presidenta Pelosi siempre es alguien que refleja los intereses de la bancada", dijo la representante Elissa Slotkin, demócrata de Michigan, nominada del partido en una carrera crítica por el Senado, en una entrevista el miércoles antes del discurso de Pelosi. "Su visita al presidente Biden y esas conversaciones difíciles, está reflejando un coro mucho más fuerte que estaba ocurriendo en los líderes electos de toda la bancada demócrata".

Adrian Hemond, un estratega demócrata con clientes en California, dijo que Pelosi tuvo "muchas conversaciones con donantes que importan". Dejó clara la influencia del ex presidente de la Cámara de Representantes.

"Las personas que importan en la política demócrata entienden que Nancy Pelosi es la demócrata más consecuente de los últimos 50 años", dijo. "Si quieres que se haga algo, acude a Nancy Pelosi".

Un líder de mente dura que puede usar chocolates y un bate de béisbol

Pelosi es esa rara mezcla de agente de poder y pacificadora, una legisladora que un colega bromeó una vez guarda chocolates y un bate de béisbol en su oficina.

La mujer de 84 años ha esbozado una filosofía de dureza, diciendo que su principal motivación ha sido tratar de ayudar a uno de cada cinco niños que viven en la pobreza. Puede charlar con fluidez sobre los Grateful Dead y el equipo de fútbol americano Baltimore Ravens, el orgullo de su ciudad natal.

Habló con el estratega demócrata David Axelrod el miércoles sobre su nuevo libro, "El arte del poder". Su misión después de unos meses tumultuosos, dijo, es mantener a los votantes enfocados en las elecciones en cuestión y en los temas que importan.

"Tienes que ser capaz de recibir un puñetazo, tienes que ser capaz de lanzar un puñetazo... para los niños", dijo ante las risas de la multitud de aproximadamente 350 personas.

La idea de una abuela de que los instintos de un boxeador son necesarios para defender a los más vulnerables de la sociedad hablaba de cómo ve la política. Para ella, se requiere una empatía dura que ha guiado a los demócratas a hacer votaciones difíciles como la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, que parecía arriesgada en ese momento a pesar de su popularidad final.

No ha hablado con Biden desde que se retiró

Biden ha querido dejar claro que la decisión de abandonar la carrera fue solo suya, incluso si Pelosi había transmitido las preocupaciones de los legisladores y votantes demócratas, casi dos tercios de los cuales querían que pusiera fin a su candidatura después de su desastroso debate.

Lo que esa decisión hizo a la relación entre dos aliados de larga data es difícil de decir. Biden dijo a los periodistas después de su discurso de despedida ante el DNC el lunes por la noche que no ha hablado con el expresidente.

"No, no he hablado con Nancy en absoluto", dijo Biden a los periodistas después de dar su discurso del lunes por la noche en la convención. "Nadie influyó en mi decisión. Nadie sabía que iba a llegar".

Sin embargo, lo que sí hizo Pelosi fue proporcionar claridad al presidente en nombre de los diversos legisladores que dirigió hasta hace unos años, cuando el representante Hakeem Jeffries, demócrata por Nueva York, se convirtió en el líder demócrata de la Cámara de Representantes.

Slotkin y otros demócratas también le dan crédito a Jeffries por la forma en que los representa. Pero Pelosi sigue siendo una figura independiente con un nuevo título, "presidenta emérita", y una creencia compartida por amigos y enemigos por igual de que tiene una influencia sin precedentes detrás de escena.

Los demócratas ahora están apostando, como lo ha hecho Pelosi antes, a que las decisiones más difíciles también pueden ser las mejores.

"¿Creo que esta fue una de las decisiones más difíciles que he visto tomar a cualquier líder en mi vida? Absolutamente", dijo Slotkin. "¿Creo que fue la decisión correcta? Absolutamente. ¿Creo que el presidente Biden pasará a la historia como uno de los presidentes más patriotas? Absolutamente".