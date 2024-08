A finales de este mes un grupo compuesto por funcionarios, empresarios y otras personalidades del estado de Nueva York visitarán el país para agotar una agenda que busca impulsar la relación entre ambos territorios.

Se trata de la tercera delegación que trae el senador por el distrito 32 de Nueva York, Luis Sepúlveda, en colaboración con su homólogo dominicano, Alexis Victoria Yeb, con el fin de promover la inversión y los proyectos de ley que beneficien tanto al país como a la diáspora dominicana.

La visita, que será desde el 25 al 30 de agosto, busca abordar temas de salud y educación, así como sostener reuniones con el presidente, legisladores y ministros.

Sepúlveda nació en Estados Unidos, es hijo de padres boricuas, y en 2022 se hizo ciudadano dominicano de manos del presidente Abinader.

-¿Cuáles son las actividades programadas?

Esperamos vernos con el presidente Luis Abinader, con el presidente del Senado, con el presidente de los diputados, con varios ministros, con el presidente de la Corte (Tribunal) Constitucional, y varios ministros, sé que ha habido cambios ahora después de la toma de posesión, pero, por ejemplo, también con Chu Vásquez, que va a ser el cónsul en Nueva York.

-¿Cuál ha sido el resultado de las delegaciones anteriores?

La licencia, el proceso de la homologación de la licencia fue algo muy grande, y eso fue uno de los logros más grandes que tuvimos.

Otra de las cosas importantes, es que hemos establecido un puente entre las personas y funcionarios del Gobierno de aquí y Nueva York.

Lo importante también es que con estos nuevos intercambios podemos establecer más proyectos de ley y más programas para ayudar a la República Dominicana y la diáspora.

-¿No han concretado ningún otro proyecto?

No, los proyectos toman tiempo. Ahora estamos en el proceso del intercambio de créditos, los cursos que cogen aquí, para que sean aceptados en las universidades públicas de la ciudad de Nueva York. También sé que ya pronto va a haber muchas inversiones, los empresarios que vienen aquí. Se va a dar el resultado ya pronto. Pero estas cosas se cogen tiempo y hay que darle seguimiento. Por eso continuamos con la delegación todos los años. Y quiero que esto sea un proceso anual, hasta que podamos hacer muchas cosas para la diáspora y para la República Dominicana.

-¿Qué espera obtener de esta alianza?

Hacer proyectos de ley entre los dos senados donde se beneficie, no solamente la ciudad de Nueva York o las personas que viven allá, los dominicanos que viven allá, pero que se beneficie mucho la República Dominicana. Una gran parte de eso son las inversiones aquí en la República Dominicana. Hay tantos empresarios que están interesados, pero quieren sentirse seguros que sus inversiones son protegidas aquí en este país. Queremos tener algo así, un sistema donde los inversionistas vienen aquí, les interesa y quieren invertir. También establecer un sistema entre las universidades de allá, públicas o privadas, si es posible, pero establecer un programa donde los estudiantes aquí puedan estudiar en las universidades de Nueva York.

Son muchas cosas que queremos hacer, pero las cosas se toman un poco de tiempo porque hay un cambio de personas que dirigen los ministros o comisionados allá en el estado de Nueva York, pero queremos tener algo fijo para que no importa quién sea la persona que dirige un ministerio o sea comisionado en Nueva York, pero que sea un programa consistente y que sea algo que sucede para el resto de nuestra vida.

-A lo largo de su tiempo en el Senado en NY, ¿cuáles son esos proyectos que usted ha impulsado en favor de la comunidad dominicana?

Una gran parte de nuestro proyecto es la educación. ¿Cómo podemos ayudar a las familias que recién han llegado que necesitan asesoría legal? Nosotros tenemos organizaciones sin fines de lucro que les proveen abogados gratis al inmigrante recién llegado que necesita asistencia. También para mí lo más importante es la educación de estos jóvenes que recién llegan a Nueva York y que están viviendo ahí. La educación es lo más importante para que la comunidad se mejore. Y lo que estamos viendo ahora es que muchos dominicanos están asistiendo a las universidades en Nueva York y va a ver el poder político aumentado enormemente de la población dominicana en la ciudad de Nueva York. Y también en temas empresarios va a ver un gran aumento. Es una comunidad vibrante, trabajadora, que verdaderamente yo pienso que políticamente van a dominar la ciudad de Nueva York en los años próximos.

-¿Qué es lo que usted más disfruta de los viajes aquí a la República Dominicana?

Es dificultoso decir qué es lo más. A mí me fascina la isla entera. Me fascina Samaná. Me fascina la comida de aquí. Y también el tratamiento que nos dan a nosotros la comunidad dominicana. Yo soy dominicano ahora. Yo soy un ciudadano dominicano porque el presidente Abinader me otorgó la ciudadanía año y medio atrás. Y yo me siento tan dominicano como cualquier dominicano que vive aquí. Y el tratamiento que me han dado a mí y a la comunidad de aquí es algo que yo me siento muy orgulloso y satisfecho. Lo más que me encanta aquí son las personas que viven aquí y el tratamiento de la comunidad dominicana.