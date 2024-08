Algunas de las preguntas sobre el historial militar de Tim Walz

Los republicanos están cuestionando el historial militar del gobernador de Minnesota, Tim Walz, luego de que la vicepresidenta Kamala Harris lo nombró como su compañero de fórmula esta semana.

He aquí un vistazo al problema:

Se retiró antes del despliegue de su unidad en Irak.

Walz sirvió un total de 24 años en varias unidades y puestos en la Guardia Nacional del Ejército, pero su retiro en 2005 es lo que ha provocado críticas de algunos republicanos que sugieren que abandonó a su equipo para dedicarse a la campaña para el Congreso.

Mientras se preparaba para una candidatura al Congreso en 2005, la campaña de Walz emitió en marzo una declaración en la que decía que todavía planeaba presentarse a pesar de una posible movilización de soldados de la Guardia Nacional de Minnesota a Irak. Según la Guardia, Walz se retiró del servicio en mayo de ese año.

En agosto de 2005, el Departamento del Ejército emitió una orden de movilización para la unidad de Walz. La unidad se movilizó en octubre de ese año antes de ser desplegada en Irak en marzo de 2006 .

No hay pruebas de que Walz haya planeado su salida con la intención de evitar el despliegue, pero el hecho es que se fue antes de la partida de su unidad. En una declaración, la campaña de Harris rechazó las caracterizaciones del Partido Republicano sobre el servicio de Walz y también señaló que abogó por los veteranos una vez que fue elegido para la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

"Después de 24 años de servicio militar, el gobernador Walz se retiró en 2005 y se postuló para el Congreso, donde presidió Asuntos de Veteranos y fue un defensor incansable de nuestros hombres y mujeres en uniforme, y como vicepresidente de los Estados Unidos seguirá siendo un defensor incansable de nuestros veteranos y familias militares", afirmó la campaña.

Antes de abandonar Detroit, donde ella y Walz resaltaron su apoyo a los sindicatos , Harris respondió el jueves a una pregunta sobre las críticas al historial de su compañero de fórmula.

"Escuche, elogio a cualquiera que se haya ofrecido a servir a nuestro país", dijo. "Y creo que todos deberíamos hacerlo".

Walz no sirvió en una zona de combate

A principios de esta semana, la campaña de Harris hizo circular en X un clip de 2018 de Walz hablando en contra de la violencia armada y diciendo: "Podemos asegurarnos de que esas armas de guerra, que yo llevé en la guerra, sean el único lugar donde estén esas armas". Ese comentario sugiere que Walz se retrató a sí mismo como alguien que pasó tiempo en una zona de combate.

Según la Guardia Nacional del Ejército de Nebraska, Walz se alistó en abril de 1981, apenas dos días después de cumplir 17 años, y entró en servicio como soldado de infantería, completando un curso básico de entrenamiento de infantería del ejército de 12 semanas antes de graduarse de la escuela secundaria.

Mientras asistía a la Universidad de Houston en 1985, fue reclasificado como artillero de campaña como miembro de la Guardia Nacional del Ejército de Texas, y luego sirvió como instructor en la Guardia Nacional del Ejército de Arkansas.

En 1987, Walz regresó al destacamento de la Guardia de Nebraska y continuó con sus tareas de artillería de campaña mientras terminaba sus estudios universitarios. En 1996, fue transferido a la Guardia Nacional del Ejército de Minnesota. En 2003, fue enviado a Italia en un puesto de apoyo a las fuerzas militares activas en Irak y Afganistán, pero él mismo no estuvo en una zona de combate.

"No pretendan ser algo que no son", dijo el miércoles el candidato republicano a la vicepresidencia, JD Vance, durante una campaña en Michigan. "Me avergonzaría si dijera que mentí sobre mi servicio militar como lo hizo usted".

Vance se alistó en el Cuerpo de Marines después de graduarse de la escuela secundaria, sirviendo durante cuatro años como corresponsal de combate, una especie de periodista militar, y siendo enviado a Irak en esa capacidad en 2005.

Ni Trump ni Harris han servido en el ejército estadounidense. Trump recibió una serie de prórrogas durante la guerra de Vietnam, incluida una que obtuvo gracias a una carta de un médico que afirmaba que sufría de espolones óseos en los pies.

La declaración de campaña de Harris decía que Walz "nunca insultaría ni socavaría el servicio de ningún estadounidense a este país" y "agradece al senador Vance por arriesgar su vida por nuestro país. Es el estilo americano".

¿Y qué pasa con su rango?

La campaña de Harris se ha referido a Walz como un "sargento mayor de comando retirado", uno de los rangos más altos para un soldado raso. De hecho, alcanzó ese rango, pero los archivos personales muestran que fue reducido de rango meses después de jubilarse. Eso lo dejó como sargento mayor a los efectos de los beneficios.

Los funcionarios de la Guardia Nacional de Minnesota han dicho que Walz se retiró antes de completar los cursos en la Academia de Sargentos Mayores del Ejército de EE. UU., junto con otros requisitos asociados con su promoción.