Líder supremo de Irán abre la puerta negociaciones con EEUU sobre el programa nuclear de Teherán

El líder supremo de Irán abrió las puertas el martes a la reanudación de las negociaciones con Estados Unidos acerca del programa nuclear del país, que avanza rápido, y dijo al gobierno civil que "no hay barreras" para entablar conversaciones con su "enemigo".

Las declaraciones del ayatolá Ali Jamenei establecieron líneas rojas claras para cualquier conversación que tenga lugar bajo el gobierno del presidente reformista Masoud Pezeshkian, y renovaron sus advertencias de que no se puede confiar en Estados Unidos.

Pero sus comentarios recuerdan a los que realizó cuando Irán cerró el histórico acuerdo de 2015 con las potencias nucleares, que frenó considerablemente el programa nuclear de Teherán a cambio del levantamiento de las sanciones económicas.

"No tenemos que depositar nuestras esperanzas en el enemigo. Para nuestros planes, no debemos esperar la aprobación de los enemigos", dijo Jamenei en un video emitido por la televisora estatal. "No es contradictorio enfrentarse al mismo enemigo en algunos lugares, no hay barreras".

Jamenei, que tiene la última palabra en todos los asuntos de Estado, lanzó también una advertencia al gobierno de Pezeshkian: "No confíen en el enemigo".

El ayatolá, de 85 años, ha instado ocasionalmente al diálogo, o lo ha rechazado, con Washington luego de que el entonces presidente Donald Trump retiró unilateralmente a Estados Unidos del pacto nuclear.